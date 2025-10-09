A una semana del arranque del Mundial Sub-17 Femenil, la Selección Mexicana se alista para afrontar uno de los retos más importantes en su historia reciente dentro del futbol juvenil. Con una base sólida de jugadoras provenientes del Club América y bajo la dirección técnica de Miguel Gamero, el representativo nacional buscará dejar una nueva huella en el certamen para superar el resultado obtenido en la edición de Uruguay 2018.

La novena edición del Mundial Sub-17 Femenil se llevará a cabo del 17 de octubre al 8 de noviembre, con sede en Marruecos. Dicha competencia se realiza desde 2008 y fue en 2018 cuando México sorprendió al mundo con figuras como Alison González, Nicole Pérez y Anette Vázquez para llegar hasta la final, que perdieron ante España por 2-1.

Ahora, el Tri intentará dar otra campanada, sin embargo, el camino no será sencillo. México quedó ubicado en el Grupo B, donde compartirá escenario con Camerún, Países Bajos y Corea del Norte, tres selecciones que prometen poner a prueba el carácter y la calidad del conjunto nacional.

El debut será clave para las aspiraciones del equipo, ya que debutará ante Corea del Norte, la vigente campeona y también la más laureada en la historia del Mundial Sub-17 Femenil al haberlo conquistado en tres ocasiones.

Después, llegará la prueba europea ante Países Bajos, potencia emergente del futbol femenil que ha demostrado su calidad desde categorías inferiores. Finalmente, México cerrará la fase de grupos frente a Camerún, un rival físicamente fuerte y con gran intensidad.

El Mundial Sub-17 Femenil no solo representa una competencia, sino una vitrina de crecimiento y consolidación para el futbol femenil mexicano. A una semana de que ruede el balón, México quiere escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo y demostrar que el subcampeonato de 2018 no fue una casualidad, sino el inicio de una generación que sigue haciendo historia.

Lista de convocadas para el Mundial Sub-17 Femenil

Porteras: Valeria Murrieta (América), Bárbara del Real (América) y Dayana Covarrubias (Atlas)

Valeria Murrieta (América), Bárbara del Real (América) y Dayana Covarrubias (Atlas) Defensas: Alexa Martínez (Pachuca), Vanessa Paredes (América), Berenice Ibarra (Pachuca), Mía Villalpando (Tigres), Emily Delgado (Atlas), Leila Ávila (Surf Soccer) y Fernanda Monroy (Toluca)

Alexa Martínez (Pachuca), Vanessa Paredes (América), Berenice Ibarra (Pachuca), Mía Villalpando (Tigres), Emily Delgado (Atlas), Leila Ávila (Surf Soccer) y Fernanda Monroy (Toluca) Medias: Stella Barajas (Legends FC), Zoé Sánchez (Rayadas), Samantha Ruíz (Legends FC), Citalli Reyes (UCLA) y Valeria Alvarado (Chivas)

Stella Barajas (Legends FC), Zoé Sánchez (Rayadas), Samantha Ruíz (Legends FC), Citalli Reyes (UCLA) y Valeria Alvarado (Chivas) Delanteras: Anaiya Miyazato (FC Tucson), Ava Stack (Concorde Fire FC), Joselyn Solís (Puebla), Valeria Vázquez (Pachuca), Chloe del Real (FC Juárez) y Miranda Solís (Rayadas)

Calendario de México en el Mundial Sub-17

Sábado 18 de octubre | Corea del Norte vs México | 13:00 horas

Martes 21 de octubre | Países Bajos vs México | 13:00 horas

Viernes 24 de octubre | México vs Camerún | 13:00 horas

