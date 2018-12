Abren el Paseo Fray Antonio Alcalde; impulsan proyecto cultural en la vía

En su último evento público como gobernador, Aristóteles Sandoval encabezó la apertura del Paseo Fray Antonio Alcalde, en el cual se invirtieron 424.5 millones de pesos.

Durante el recorrido por la vía, de 2.5 kilómetros, también se develó la estatua de Fray Antonio Alcalde en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y se destacó el remozamiento de la Plaza de Armas.

Sin embargo, el padre Tomás de Híjar, miembro de la asociación Civil Fray Antonio Alcalde, resaltó que se presentó al Ayuntamiento tapatío un proyecto para llevar al corredor actividades artísticas, de promoción a la lectura y relacionadas con la ciencia y la tecnología.

El proyecto, que contempló la restauración de 2.5 kilómetros lineales, desde la Glorieta de la Normal hasta la Avenida Revolución, busca convertir al Centro de Guadalajara en un espacio de encuentro y recreación para los tapatíos y un atractivo para los turistas.

De acuerdo con Sandoval, se priorizará la movilidad no motorizada para evitar el tráfico y la contaminación en el primer cuadro. Dijo que también pretende mejorar su imagen urbana para recuperar el desarrollo económico de los alrededores.

Durante un recorrido, el padre Tomás de Híjar, integrante de la asociación Fray Antonio Alcalde, afirmó que se presentó al Ayuntamiento de Guadalajara un proyecto de intervención para convertir este espacio en un corredor cultural en el que puedan desarrollarse distintas actividades relacionadas con el arte, la ciencia, la tecnología y el deporte.

“Sería que se aprovecharan los 2.5 kilómetros colocando espacios en los que se manejen estos temas, desglosando las artes dramáticas, gastronomía, música, memorias y conferencias a modo del ágora; inducción a las artes plásticas, espacio a las artes gráficas, la letra impresa y los libros, incluyendo cuentacuentos y concursos literarios, además de la danza, la ciencia y la tecnología”, expresó.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión Edilicia del Centro Histórico y Barrios Tradicionales del Ayuntamiento tapatío, Jesús Hernández, indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de un reglamento que pueda normar las actividades a desarrollar en el Paseo, en el cual puedan incluirse además iniciativas propuestas por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y el Patronato del Centro Histórico, mismo que podría quedar finalizado en aproximadamente mes y medio.

Aunque aún quedan ciertos detalles por afinar, los tapatíos ya disfrutan de un paseo peatonal seguro y atractivo. EL INFORMADOR / F. Atilano

Piden mayor seguridad y retirar vehículos

A pesar de que algunos vecinos se manifestaron durante la inauguración del Paseo Fray Antonio Alcalde, debido a que el proyecto no está concluido en su totalidad, luego de un recorrido se constató que la puesta en marcha del corredor agradó a sus visitantes.

Sin embargo, la mayoría de los entrevistados coincidió en que si bien la obra da una nueva imagen al Centro tapatío, es necesario que haya más seguridad.

“Yo nunca he visto un policía por acá. Los únicos que he visto están allá por la escultura (”Árbol adentro”), pero ojalá que empiecen a caminar o que nos manden otros policías para acá, para que no vaya a pasar algún incidente más como los que ya se han visto por aquí”, expresó Karla, encargada de una tienda de accesorios.

Brenda, de 16 años, indicó que para ella es extraño que las bancas estén en medio del corredor y a los extremos continúen transitando los vehículos, situación que además le parece peligrosa. La joven también consideró que hace falta que esta vía cuente con más botes de basura, pues los Puntos Limpios están lejos.

También abren Viaducto Belenes

Si bien el Viaducto había sido proyectado con una extensión de 880 metros lineales, de acuerdo con el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Netzahualcóyotl Ornelas, la obra entregada fue de mil 180 metros de longitud. TWITTER/ @PabloLemusN

Con un 95% de avance, fue abierto a la circulación el Viaducto Belenes, proyecto que busca mejorar la movilidad en torno al complejo universitario de la zona de Los Belenes, ubicada en Periférico Norte.

De acuerdo con Aristóteles Sandoval, en su construcción se invirtieron 339 millones de pesos provenientes de los tres niveles de Gobierno y de la Universidad de Guadalajara (UdeG)

Si bien el Viaducto había sido proyectado con una extensión de 880 metros lineales, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), la obra entregada fue de mil 180 metros de longitud.

Además, el cruce principal que conecta el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) con la Biblioteca Pública del Estado cuenta con una superficie de 80 metros de ancho.

Se agregó que entre los trabajos se incluyeron el desvío del acuaférico, el colector pluvial y la colocación de concreto hidráulico de 28 centímetros de espesor.

Voces

“Esperemos que con la apertura ya venga más gente porque sí nos afectó el cierre bastante económicamente. Realmente está muy bonito y sobre todo de noche porque pusieron unas lamparas muy bonitas. Ojalá que la gente se entere que ya está abierto y se animen a venir”.

Karla, locataria.

“El Paseo va quedando muy bonito, se ve muy verde. Yo nada más pediría que estuviera limpio porque se ve que la gente que viene ensucia y no limpia y el Ayuntamiento tampoco hace nada para evitar que esto pase. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que se vea bien siempre”.

Marinali, visitante.