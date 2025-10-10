Viernes, 10 de Octubre 2025

Detienen a una mujer en Zapopan tras presuntamente robar un Costco

La persona fue remitida ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Los hechos ocurrieron el día de ayer en la nueva sucursal de Costco en Zapopan. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / Policía de Zapopan

El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a una persona por su presunta responsabilidad en el robo a una sucursal de la tienda Costco.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de octubre en el que oficiales de la Policía de Zapopan atendieron un reporte de cabina en los cruces de Periférico y Prolongación Laureles, lugar donde se reportó el robo a la nueva sucursal de Costco ubicada en San Isidro.

A la llegada, empleados del negocio señalaron a una mujer por presuntamente haber salido de la tienda sin haber realizado el pago correspondiente de varios productos con un valor aproximado a los mil pesos.

La persona de 37 años de edad fue remitida ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

