El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a una persona por su presunta responsabilidad en el robo a una sucursal de la tienda Costco.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de octubre en el que oficiales de la Policía de Zapopan atendieron un reporte de cabina en los cruces de Periférico y Prolongación Laureles, lugar donde se reportó el robo a la nueva sucursal de Costco ubicada en San Isidro.

A la llegada, empleados del negocio señalaron a una mujer por presuntamente haber salido de la tienda sin haber realizado el pago correspondiente de varios productos con un valor aproximado a los mil pesos.

La persona de 37 años de edad fue remitida ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

