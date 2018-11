Inauguran tercera etapa de MiBici; prioriza conexiones con la Línea 3

A 10 días de concluir su administración, el gobernador Aristóteles Sandoval puso en marcha la tercera etapa del programa MiBici e inauguró obras de repavimentación en Periférico Sur y Ávila Camacho.

El programa de bicicletas públicas se amplió hacia el municipio de Zapopan, siguiendo el trazo de la Línea 3 del Tren Eléctrico. En total, se entregaron 38 estaciones nuevas y se ampliaron 24 existentes. Además, por la baja demanda de usuarios que presentaban en la zona Centro de Zapopan, se reubicaron dos estaciones a las inmediaciones de la Prepa 10 y el Mercado del Mar.

En estas obras y la adquisición de un lote de refacciones para cambiar asientos, manubrios y timbres dañados, se invirtieron 55.8 millones de pesos.

El gobernador destacó que MiBici superó los siete millones de viajes, en su mayoría de personas que dejaron el automóvil: “Hemos entregado la nueva etapa de MiBici. Juntos hemos realizado más de siete millones de viajes y somos más de 40 mil usuarios. (Es necesario) regresar a la comunicación del transporte alternativo, transporte no motorizado sin contaminantes, pero también pensar en el peatón”.

El director del Instituto de Movilidad, Mario Córdova España, detalló que, con esta tercera etapa, se cuenta con 274 estaciones y dos mil 446 bicicletas, que cubren una extensión de mil 100 hectáreas en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

“Actualmente, en un día laboral se hacen 12 mil viajes diarios en el sistema, con una tendencia a un crecimiento fuerte… y más en las estaciones que tienen intermodalidad con el transporte masivo”.

Sobre la obra en Ávila Camacho, Aristóteles Sandoval añadió: “Entregamos un nuevo espacio para el peatón. Un corredor accesible, incluyente y seguro para la gente, con guías podotáctiles y rampas de acceso universal en los cruceros”.

Se proyecta que antes del 5 de diciembre se entreguen más obras, como son el edificio de la Universidad Digital y el Viaducto Belenes, entre otros.

Listos, tramos repavimentados

El gobernador Aristóteles Sandoval realizó ayer recorridos por la zona de Ávila Camacho y en Periférico Sur para dar por concluidos los trabajos de repavimentación en ambos puntos.

En el caso de Ávila Camacho se colocó concreto hidráulico de Patria a la calle Santa Elena. Además, se hicieron obras de renovación de banquetas, colocación de rampas y guías podotáctiles. En estos trabajos se reportó una inversión de 210 millones de pesos.

En Periférico Sur se intervinieron 12 kilómetros para colocar concreto hidráulico en el tramo de la Carretera a Chapala a El Mante.

Netzahualcóyotl Ornelas informó que la intervención incluyó rehabilitación de luminarias, colocación de barrera central y señales viales. Reiteró que el concreto colocado cumple con las especificaciones necesarias para que en su momento opere el Peribús, si el proyecto de camión articulado avanza en la siguiente administración. Estas obras tuvieron costo de 700 millones de pesos.

La presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, aprovechó el acto para agradecer al gobernador por el apoyo durante su gestión. En tono de despedida, la alcaldesa refirió que, pese a algunas diferencias, lograron trabajar en equipo.

Paseo Alcalde, al 98%

Debido a los retrasos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para liberar los tramos intervenidos por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, las obras del Paseo Alcalde quedarán al 98%, confirmó Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Explicó que trabajan a contrarreloj para concluir los tramos ya liberados por la SCT y afirmó que la rehabilitación de la plaza de Armas quedará terminada. Puntos como la plaza de El Santuario, el tramo en la zona de los dos templos se quedarán pendientes. Sin embargo, Ornelas Plascencia subrayó que se dejarán los recursos para financiar los trabajos hasta su terminación.

“Lo importante de las obras no es quién corta el listón, lo importante es terminarlas bien. Nosotros tenemos que ser muy congruentes con un seguimiento que veníamos detrás de la Línea 3, veníamos exigiendo la liberación de espacios sobre todo en los puntos donde los usaban de estacionamiento”.

También enlistó una serie de obras e intervenciones que entregarán en los últimos días de la administración, como el nuevo Planetario, la base de la Fuerza Única en Autlán de Navarro y obras de repavimentación en Periférico Oriente y avenida Laureles, entre otros.

Sobre los trabajos del viaducto Belenes, reiteró que se abrirá a la circulación en los primeros días de diciembre, aunque quedará pendiente la intervención en carriles laterales y en la plazoleta frente a la biblioteca pública.

Otras obras que entregarán antes del 5 de diciembre

Edificio Ciudad Creativa- Universidad Digital.

Paseo Baeza Alzaga.

Repavimentación de Laureles en Zapopan (de Ramón Corona hasta La Cima).

Repavimentación Periférico Oriente (de Calzada Independencia hacia Juan Pablo Segundo).

Base de la Fuerza Única en Autlán de Navarro.

Edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública (La Paz y 16 de Septiembre).

Apertura Viaducto Belenes.

Nuevo Planetario.

Centros de Salud en Tolimán, Jamay y Talpa de Allende.

Inaugurarán obras de la CCD en esta semana

La Ciudad Creativa Digital (CCD) en su primer edificio y la Universidad Digital serán inaugurados este martes, junto con la rehabilitación de la Casa Baeza Alzaga y el paseo que conecta a Plaza Tapatía, informó Netzahualcóyotl Ornelas, quien detalló que realizan las últimas pruebas y se concluyen los últimos acabados.

“Lo que es la infraestructura está completa, estamos quitando andamios. La Universidad Digital está 100% concluida y equipada. Ya hay varias empresas en Ciudad Creativa, el Paseo Baeza Alzaga, la comunicación con el puente que une a la Plaza Tapatía… estamos haciendo las últimas pruebas a un elevador que prácticamente está listo”.

En la glosa del pasado 14 de noviembre, el titular de la Secretaría, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, refirió que faltará invertir en las carreteras de Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

La SIOP heredará obras a Alfaro

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) suma 30 obras que están en proceso de construcción en el Estado, según su portal de Transparencia, al corte del 23 de noviembre de 2018. La cifra podría quedar en 35 proyectos, si se agregan las que tienen como fecha de finalización a más tardar el 4 de diciembre de 2018.

De los 30 proyectos en proceso cuyos plazos ya vencieron, cinco están en la metrópoli: renovaciones urbanas en las colonias El Colli y Arcos de Guadalupe, en Zapopan; construcción de elevadores en el Sistema DIF Jalisco; la segunda etapa de Villa Fantasía, así como la edificación del Centro Comunitario San Juan de Ocotán. La suma de los contratos es de 46 millones 235 mil 909 pesos, proyectados para el ejercicio 2018.

Próximamente también tendrían que quedar concluidas las criptas para operación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y los trabajos complementarios de adaptación y equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral, para mejorar la calidad de atención a las personas con discapacidad.

Entre las principales obras pendientes en municipios del Estado resaltan la rehabilitación de diferentes tramos carreteros y la construcción de vialidades en comunidades wixaritari, al Norte de Jalisco. También quedó inconclusa la sexta etapa de Camino Jardín en Santa Catarina, Mezquitic, que registra un avance de 80 por ciento.

Para diciembre de 2018 deberían quedar las obras de reconstrucción del puente vehicular camino a Tecolotlán, la remodelación de centro social en San Gabriel y la rehabilitación de Hospital Regional de Colotlán, aunque registran un avance menor al 50 por ciento.

La construcción del centro de salud en La Mesa del Tirador, en Bolaños, lleva un progreso de 70%. En este poblado fue donde el pasado mes de junio se “retuvo” a funcionarios del Gobierno de Jalisco, debido a que la comunidad wixárika les pidió ayuda para solucionar un conflicto de tierras con ganaderos de Nayarit.

Para precisar la situación de las obras en proceso se solicitó una entrevista con funcionarios de SIOP, pero no hubo respuesta. En la glosa del pasado 14 de noviembre, el titular de la Secretaría, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, refirió que faltará invertir en las carreteras de Jalisco.

Explicó que la red carretera estatal está conformada por alrededor de cuatro mil 400 kilómetros, la vía federal suma dos mil 600 kilómetros y cerca de seis mil 700 kilómetros corresponden a competencia municipal.

“Alrededor de 900 kilómetros (estatales) se tienen que reconstruir. El resto tiene una vida entre tres y12 años”, dijo en entrevista posterior.

Mencionó que entre las vías que requieren inversión urgente destaca el libramiento a Lagos de Moreno, la carretera de Jesús María a León Guanajuato, el camino que conduce a Teocaltiche y la carretera de Mascota a Puerto Vallarta. Precisó que en este rubro se requieren alrededor de mil 300 millones de pesos anuales.

“En el último año, la inversión se focalizó en Periférico porque, de acuerdo con el análisis, es donde más gente transita en el Estado, porque es una carpeta de 30 años de haberse construido, por los accidentes y el daño patrimonial que provoca caer en baches”, precisó Ornelas Plascencia.

Dejarán recursos

Debido a que se retrasó la llegada del Fondo Metropolitano, la actual administración dejará en caja recursos para obras pendientes de iniciar. El secretario Netzahualcóyotl detalló que para la repavimentación en carriles laterales de Laureles en Zapopan se tienen 49.5 millones y otros 41.4 millones para la renovación de banquetas en Revolución (de plaza de la Bandera hasta el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías). Para la continuación de la colocación de concreto hidráulico en avenida Tonalá se tienen 30 millones. El titular de la SIOP descartó riesgos de que pierdan esos recursos y sostuvo que están dentro del periodo de ejecución. Las obras ya fueron licitadas, se adjudicaron y en los próximos días se firmarán los contratos.

Se quedan en el papel, 3 de cada 10 pesos que se gastan en estudios

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) destinó 34 millones de pesos para estudios ejecutivos en Jalisco, de los cuales casi 11 millones de pesos quedaron en propuestas que no se ejecutaron en el sexenio.

Entre los estudios para obras que no se consolidaron resaltan el análisis para el uso de tecnología láser de pavimentos en la red estatal, análisis para una solución vial en avenida Inglaterra, el proyecto ejecutivo para el centro Yolkan en Tonalá y diagnóstico para módulos de transferencia disuasoria en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que se iba a realizar en un espacio de Juan Pablo II y Periférico.

El titular de SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, respondió que los estudios para obras que no se concretaron formarán parte del Banco de Proyectos de Jalisco. “En los últimos dos años hemos tenido 22 millones de pesos y todos los proyectos que hemos contratado los usamos”.

Agregó que también se pidió que las propuestas para obra fueran revisadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. “Que no haya un solo peso con recursos públicos que no haya sido pasado por el Banco de Proyectos. Con eso garantizamos que no se pierdan los proyectos en un cajón”.

Los análisis para proyectos no ejecutados fueron solicitados entre 2013 y 2016, aunque en 2017 también se contrataron dos estudios: la actualización del programa del Paisaje Agavero y Las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila y un plan de manejo del sitio arqueológico Guachimontones, necesario para la declaratoria de protección federal.

La Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura respondió que el programa de manejo de Guahimontones se mandó a realizar para contar con el sustento jurídico, urbano y territorial.

Así lucía en agosto la construcción el viaducto Belenes. EL INFORMADOR/Archivo

Ciudadanos se quejan de caos vial

Ana Castro dice que duró más de una hora “atrapada” en el tráfico de avenida Juan Pablo II, entre el mercado del Mar de Zapopan y Arco del Triunfo. Aunque la distancia es de apenas tres kilómetros, la mujer dice que los vehículos estaban parados, ya que solamente hay dos carriles abiertos para la circulación. En ese punto realizan obras de repavimentación con concreto hidráulico.

“Todo el año ha estado horrible circular por aquí, pero ahora está peor porque cerraron la salida de Periférico hacia Terraza Belenes”, lamenta la zapopana.

Fernando Luque afirma que no hay vías alternas para llegar a su casa, ubicada en la colonia Lomas de Zapopan, ya que también está en construcción el viaducto Belenes, que atora la circulación en Periférico, desde San Isidro hasta el cruce con Tabachines.

Francisco Esparza, quien vive por avenida Valdepeñas, coincide en que el tráfico ha empeorado, sobre todo para los vehículos que deben salir por la calle Industria Textil.

“No hay agentes de la Secretaría de Movilidad (Semov), ni señalamientos de cierres, en la noche no sirven las luminarias, es un caos total y nadie hace nada. Me dijeron que iban a abrir los carriles centrales a fin de mes, pero siempre retrasan todo”.

Ciudadanos piden apoyo de elementos de Movilidad a través de las redes sociales, además denuncian que el transporte público deja pasaje en sitios de riesgo. Este medio pidió entrevista a la Semov sobre si contemplan operativos en la zona, pero no hubo respuesta.

