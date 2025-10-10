El próximo domingo 12 de octubre se llevará a cabo la edición número 291 de la Romería de Zapopan, una de las expresiones más profundas de fe de los creyentes tapatíos. En este contexto, Mercedes Cruz Vázquez, Directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, anunció los cierres viales que habrá en el municipio.

De acuerdo con la información brindada, a partir de las 11:00 p.m. de este viernes y hasta las 11:59 p.m. del lunes, varias zonas del municipio experimentarán cierres a la circulación, sobre todo en el Centro Histórico y zonas aledañas a la Basílica de Zapopan.

Horarios de cierres viales en Zapopan por Romería 2025:

Viernes 10 de octubre: habrá restricciones en Hidalgo, Mariano Matamoros y Aurelio Ortega, de 11:00 a 11:59 p.m. para la instalación de comercios y juegos mecánicos.

Cierres viales del viernes 10 de octubre por celebración de la Romería 2025. ESPECIAL

Desde sábado 11 a las 12 a.m. hasta el domingo 12 a las 8:00 p.m., las vialidades que sufrirán cierres son la avenida Hidalgo, Juan Pablo II, Aurelio Ortega, Manuel Ávila Camacho, las Américas y Eva Briseño.

Cierres viales del sábado 11 y domingo 12 de octubre por celebración de la Romería 2025. ESPECIAL

Lunes 13 de octubre: de las 12:00 a.m. a 11:59 p.m. se impedirá la circulación por la avenida Hidalgo, Javier Mina, Emiliano Zapata y 28 de Enero.

Cierres viales del lunes 13 de octubre por celebración de la Romería 2025. ESPECIAL

Cabe decir que los cierres viales pueden modificarse conforme al desarrollo del evento por cuestiones de logística y operatividad.

Por otro lado, durante una conferencia de prensa, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, indicó que la Vía RecreActiva quedará cancelada en la avenida Patria, pero el resto del paseo dominical operará con normalidad.

Se sugiere a la ciudadanía anticipar sus traslados para evitar contratiempos, considerando vías alternas.

¿Cuál será la ruta de la Romería 2025?

A pesar de que los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan sugirieron un cambio en la ruta de la Romería, argumentando que era petición de los danzantes optar por un recorrido menos demandante, la propuesta fue rechazada por la Arquidiócesis.

De este modo, la Romería mantendrá su recorrido habitual: la peregrinación arranca en la Catedral de Guadalajara, avanza por avenida Alcalde hasta la intersección con avenida Juárez/Vallarta. Sigue por Américas, llega a los Arcos de Zapopan y finalmente se dirige a la Basílica de Zapopan.

