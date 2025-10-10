Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical “Raymond” —que se desplaza paralela a las costas de Guerrero y Michoacán—; la tormenta tropical “Priscilla” frente a la costa oeste de Baja California Sur y la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 mm— en la zona sur y costera de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrrero. En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta ligera.

A esta lloverá hoy, 10 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 32 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 34 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 3.8 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

01:00 a 03:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 3 mm 04:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.4 mm 05:00 PM Tormenta (40%) Acumulación de agua de 0.3 mm

También se reporta oleaje de 3 a 4 metros y trombas marinas en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla la tormenta tropical “Raymond”?

El SMN reportó que, a las 06:00 horas, el centro de la tormenta tropical “Raymond” se localizó a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán, y a 265 km al oeste de Zihuatanejo, en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO