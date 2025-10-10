Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 10 de octubre de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 10 de octubre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire para todas las zonas como Buena.Santa Margarita: 8 puntos IMECA Santa Anita: 19 puntos IMECA Las Pintas: 28 puntos IMECA Miravalle: 23 puntos IMECA Tlaquepaque: 2 puntos IMECA Oblatos: 14 puntos IMECA Santa Fe: 44 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:Disfruta actividades al aire libre.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV