Protección Civil Jalisco en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno realizan un operativo de vigilancia ante la presencia de la tormenta tropical "Raymond" en la zona costera del estado, especialmente en la Región Costa Sur.

Los oficiales de la organización gubernamental realizan recorridos de vigilancia coordinados con autoridades locales para alertar de posibles riesgos para la población. Al momento se han habilitado refugios temporales en Cihuatlán, La Huerta, Cabo Corrientes y Tomatlán, como medida preventiva.

Estas son las ubicaciones:

Cihuatlán

López Mateos #93

Francisco I. Madero #10, Jaluco

La Huerta

Primavera #20, Miguel Hidalgo Nuevo

Zenzontle #35, San Mateo

Tomatlán

Miguel Hidalgo y Costilla #34, José María Morelos

Lázaro Cárdenas S/N, Llano Grande

Cabo Corrientes

J. Encarnación Ahumada #28, Col. La Hermita, El Tuito

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que en las próximas horas se registren lluvias fuertes, principalmente en la costa sur y zona montañosa de Jalisco, además de oleaje de hasta 4.5 metros.

Por ello, se han mantenido reuniones con autoridades de salud, militares y navales, en búsqueda de fortalecer las acciones preventivas y de mitigación de riesgos.

Desde la noche del día de ayer, se registra presencia de lluvia en la Costa Sur de Jalisco derivado de la tormenta tropical "Raymond".

Se exhorta a la población a atender las indicaciones de las autoridades y evitar dentro de lo posible acercarse a las playas con acceso limitado por activación de bandera roja.

Por motivos de seguridad, las clases educativas se han suspendido en los siguientes municipios:

Cihuatlán

La Huerta

Cuautitlán de García Barragán

Pihuamo

Tuxpan

Tonila

Tomatlán

Cabo Corrientes

Puerto Vallarta

OB

