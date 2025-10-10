El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) cuenta con posibilidad de que las precipitaciones se presenten durante este viernes 10 de octubre, aunque la lluvia será más probable por la noche. Este es el pronóstico:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco a templado, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias y chubascos matutinos en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso, y cálido en zonas altas; lluvias puntuales intensas en Jalisco (costa y sur), Colima y Michoacán (costa) y puntuales muy fuertes en Nayarit; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del sur y sureste de 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Jalisco, Colima y Michoacán (costas); y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Nayarit (costa). Se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura y la posible formación de trombas marinas en costas de Jalisco, Michoacán y Colima; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Nayarit.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé este día para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima oscilará entre los 27-30 °C y la mínima entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

07:00 PM 31% de probabilidad de lluvia 21 °C 08:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 09:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 40% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 40% de probabilidad de lluvia 19 °C

La probabilidad de lluvia en Guadalajara es del 39% este viernes, aunque es más probable por la noche .

Clima nacional

Canales de baja presión al interior del país en combinación con humedad entrante asociada con una zona de baja presión al sur de las costas de México, ocasionarán lluvias fuertes a intensas en el oriente, sur y Península de Yucatán. Moderadas a fuertes en el centro y occidente.

Por otro lado, la tormenta tropical "Priscilla" seguirá favoreciendo el oleaje alto y rachas de viento fuerte en la costa oeste de la Península de BC.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto y lluvia a lo largo de estado. Mayor probabilidad de lluvia al oriente del mismo. El AMG con algunos episodios de lluvia dispersa en horas de la tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

