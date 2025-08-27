¿A partir de cuándo se ampliará el contraflujo en López Mateos?

Con el objetivo de reducir los tiempos de traslado en la avenida López Mateos, una de las principales vías del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el operativo de contraflujo se ampliará tres kilómetros más, según lo anunciado por la Comisaría de la Policía Vial.

El operativo de contraflujo se mantiene en la avenida desde el pasado 6 de diciembre, en un tramo de 5 kilómetros que abarca de Periférico sur a la calle Tizoc.

¿Cuándo se ampliará el contraflujo en López Mateos?

De acuerdo con la Policía Vial Jalisco, el operativo de contraflujo se extenderá a partir del próximo viernes 29 de agosto, iniciando a la altura del fraccionamiento El Palomar, con cinco carriles de entrada (sur a norte) y tres de salida (norte a sur), en un horario de 6:00 a 9:00 horas, por lo que ahora comprenderá 8 kilómetros.

La autoridad estatal subrayó que la extensión es únicamente para quienes se dirigen al norte de la ciudad. Por ello, si el conductor necesita tomar el Periférico, debe mantenerse en los carriles derechos, pues en el contraflujo no habrá salidas para tomar esa vía.

Para garantizar la seguridad y la fluidez en la avenida López Mateos, en la que circulan más de 100 mil vehículos diariamente, cerca de 100 oficiales reforzarán el operativo con el apoyo de unidades y motopatrullas.

El operativo de contraflujo en López Mateos es una de las medidas implementadas por las autoridades con la finalidad de desahogar esa vía. El Gobierno del estado tiene pendiente la convocatoria para invitar a la población en general y a expertos para opinar sobre cuál sería el mejor proyecto para reducir el congestionamiento vial. Entre las propuestas se encuentra la construcción de un segundo piso, respaldada por el gobernador de Zapopan, Juan José Frangie, y el de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Mientras tanto, expertos en la materia se oponen, argumentando que a la larga habrá más vehículos y embotellamientos.

