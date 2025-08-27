Congreso de Jalisco exhorta investigar red de 'quitamultas'

El pleno del Congreso de Jalisco avaló un acuerdo para solicitar a autoridades estatales a informar sobre los avances en la investigación de una presunta red de corrupción en la Secretaría de Seguridad de Jalisco para borrar ilegalmente multas de tránsito.

El acuerdo fue avalado con 27 votos a favor del exhorto hecho por las diputadas María del Refugio Camarena Jáuregui, Alondra Fausto de León y el diputado José Aurelio Fonseca Olivares, de la bancada del PRI.

Te recomendamos: Fundación Guadalajara 500 propone tren suburbano y museo del deporte

El acuerdo plantea solicitar información al secretario de Transporte, al secretario de Seguridad, a la contralora estatal, al secretario de la Hacienda Pública y al fiscal Anticorrupción sobre la presunta red de corrupción existente en la Secretaría de Seguridad , en la que presuntamente eliminaron 114 mil multas viales que sumadas asciende a más de 100 millones de pesos no recaudados en las arcas del Estado.

Según la iniciativa, los hechos ocurrieron en 2023 y fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por la Contraloría estatal. Sin embargo, no hay registro público de sanciones o procesos abiertos. Los legisladores cuestionaron por qué no se dieron a conocer acciones inmediatas y si el problema continúa en 2025.

El señalamiento es que policías viales en labores administrativas habrían eliminado más de 114 mil multas del sistema. El potencial daño al erario asciende a 106 millones de pesos, según la auditoría realizada por la Contraloría de Jalisco.

El tema salió a la luz tras la publicación de columnas en El Informador los días 18 y 19 de agosto de 2025. En esos textos, el periodista de esta casa editorial, Jonathan Lomelí, documentó que al menos cinco elementos de la Policía Vial desaparecieron multas de tránsito del sistema electrónico.

Se busca detallar si existen procedimientos administrativos o penales abiertos, en qué etapa se encuentran y si se ha desmantelado la red de "quitamultas". También piden aclarar si el dinero perdido puede recuperarse.

NA