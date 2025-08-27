Miércoles, 27 de Agosto 2025

Gente Bien | Torneo

Grand Slam Pádel 2025

Deporte y energía juvenil con causa en la primera edición del torneo

Por: Christian Pérez

Pablo Jiménez, Rodrigo Moreno, Bernie Velasco y Julio Ceballos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de agosto 2025

Geraldine Seifert. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Héctor Dorantes y Carlos Ruvalcaba. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Jimena Morales y María Fernanda Huizar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ekaterina Sahagún y Samantha Quintero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Montse Padilla y Begoña Monsalve. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Renata Toucet, Regina Curiel, Regina Roux y Gilda Tostado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gilda Tostado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Iñigo Heredia y Álvaro Lapuente. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sebastián Salido, Alejandro Aceves y Carlos Saucedo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Santiago Calderón y Alicia López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Giselle Ramírez y Victoria Arellano. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Juan José Morales. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

El pasado 23 y 24 de agosto, se llevó a cabo la primera edición del Grand Slam Pádel en las canchas de La Red Pádel Club. El evento reunió a 160 jugadores y más de 500 asistentes en un formato que combinó competencia juvenil, experiencias premium y una causa social.

Desde su planteamiento, el torneo fue pensado como un proyecto de alto impacto para posicionar al pádel como un deporte de referencia entre jóvenes. La organización a cargo de Sebastián Salido, Carlos Saucedo y Alejandro Aceves, apostó por una experiencia que incluyó zonas de descanso, activaciones, recompensas y una ambientación distinta a la de torneos tradicionales.

Uno de los aspectos más destacados fue la causa social en apoyo a Casa Hogar Escalar, fortaleciendo el sentido comunitario del torneo. Con esta primera entrega, Grand Slam Pádel llega a Guadalajara como una nueva propuesta deportiva pensada para responder a los intereses y estilo de vida de una generación activa y socialmente consciente.

Campeones y finalistas

2ª varonil: Luis Pineda & Daniel Chávez / Juan José Morales & Luis Plascencia

3ª varonil: José Pablo Villaverde & Nicolás Orozco / Charly Robles & Julio Ocampo

4ª varonil: Diego Arturo Gutiérrez & Santiago Guerra / Borja Jiménez & Luca Ferrari

5ª varonil: Miguel Márquez & Alfredo Pérez / Santiago Zepeda & Nicolás Vielma

Femenil A: Vanessa Tejeda & Camila Ortiz / Isa Calderón & Sofía Amador

Femenil B: Fernanda Medina & Paulina Valenzuela / Katerina Sahagun & Samantha Quintero

