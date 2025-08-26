Verificación vehicular: estos son los errores más comunes en Jalisco

La verificación vehicular se trata de un procedimiento a través del cual se realiza una revisión de los motorizados con el objetivo de asegurar que sus emisiones de contaminantes se encuentren dentro de los límites máximos permisibles.

Dicho proceso forma parte de la estrategia "Verificación Responsable" impulsada por el Gobierno de Jalisco, la cual busca mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

En el 2025, el procedimiento se lleva a cabo de forma escalonada siguiendo un calendario emitido por las autoridades. Además, el gobierno del estado puso a disposición de la ciudadanía el Paquetazo 3×1, un esquema que permite la verificación y el canje de placas de forma gratuita solo con el pago del refrendo.

En este escenario, son muchos los automovilistas que temen no pasar la prueba a la hora de presentar su vehículo en un Centro de Verificación Responsable, por ello, aquí te decimos cuáles son los errores más comunes.

¿Qué pasa si mi vehículo no pasa la verificación vehicular?

En caso de no pasar la prueba en la primera cita se otorga un segundo intento gratuito en el mismo Centro de Verificación Responsable. Para este segundo intento no es necesario agendar cita.

Si la prueba se realizó dentro del periodo establecido dentro del calendario oficial, se tienen 30 días naturales posteriores a la verificación para acudir al mismo centro del primer intento.

En caso de no pasar el examen en el segundo intento, el propietario del motorizado recibirá recomendaciones específicas sobre las adecuaciones necesarias, y tendrá que pagar para una nueva prueba.

¿Cuáles son los errores más comunes en la verificación vehicular?

De acuerdo con Francisco Javier Sierra Moreno, Director General de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), son pocos los vehículos que no pasan la verificación vehicular en la primera prueba. Esto demuestra que no importa el año del vehículo si se le ha dado el mantenimiento adecuado a lo largo de los años.

Entre los errores más comunes que impiden pasar la prueba se encuentra algún tipo de fuga, principalmente en el motor y la transmisión, lo que provoca que el vehículo sea rechazado durante la inspección visual.

Así, el director de AIRE en Jalisco subrayó que no basta con realizar solo la afinación del motorizado:

"Es bien importante señalar que no es solo hacer una afinación del vehículo, hay que hacer un mantenimiento preventivo de cada uno de nuestros autos".

El Gobierno de Jalisco recuerda que una mejor calidad del aire es una corresponsabilidad ciudadana, además, portar el comprobante de verificación vigente da cumplimiento a lo establecido en el artículo 365 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

Calendario COMPLETO de verificación vehicular 2025

Enero-febrero: Vehículos con terminación de placa 1

Febrero-marzo: Vehículos con terminación de placa 2

Marzo-abril: Vehículos con terminación de placa 3

Abril-mayo: Vehículos con terminación de placa 4

Mayo-junio: Vehículos con terminación de placa 5

Julio-agosto: Vehículos con terminación de placa 6

Agosto-septiembre: Vehículos con terminación de placa 7

Septiembre-octubre: Vehículos con terminación 8

Octubre-noviembre: Vehículos con terminación de placa 9

Noviembre-diciembre: Vehículos con terminación de placa 0

