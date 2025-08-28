A media tarde de este jueves 28 de agosto, las lluvias se registrarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en Colima, dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este, centro y sur) y Michoacán (suroeste y sur). Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 28 °C, y las mínimas entre 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

04:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 05:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 24 °C 06:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 21% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 19% de probabilidad de lluvia 20 °C

El pronóstico general de lluvia para este jueves es del 67 por ciento, pero será más probable durante la tarde y noche, rumbo a la madrugada .

Clima nacional

El paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, favorecerá lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

En Jalisco se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del estado. No se descarta que en el Área Metropolitana de Guadalajara se presentan algunos núcleos de lluvia intensa a partir de media tarde .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

