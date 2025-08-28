Este jueves el radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advierte que se detectan lluvias moderadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la región valles. La vigilancia meteorológica muestra presencia casi incesante de tormentas y lluvias de ligeras a moderadas desde la noche el día de ayer.

La acumulación de la precipitación ha provocado inundaciones en las vías del AMG que a su vez han motivado el cierre de la circulación en algunas calles.

En Zapopan, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan registra inundación en los siguientes pasos a desnivel:

Paso a desnivel de La Moderna, sobre carretera a Nogales

Retorno a desnivel de Periférico y Mariano Otero (de oriente a poniente)

En ambos puntos, operativos se encuentran realizando las labores de desazolve para disminuir el nivel de agua y reabrir las vías para normalizar la circulación automovilística.

Se exhorta a la población circulante extremar precauciones al conducir y respetar los cierres y acordonamientos de las autoridades.

