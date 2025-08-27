Vuelca unidad del transporte público en las vías del tren en Tlajomulco

La noche de este martes se registró la volcadura de una unidad del Transporte Público en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde viajaban al menos 25 personas.

Así lo dio a conocer la autoridad municipal, quien refirió, los hechos se registraron sobre Camino a Unión del Cuatro, al cruce con la avenida De Los Fresnos, en el fraccionamiento Los Fresnos II.

A la llegada de las autoridades municipales localizaron un autobús color verde de la ruta 01 C99 volcado sobre su costado derecho, que tras salir del camino, cayó en las vías del tren.

Te puede interesar: Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a adultos mayores por el Día del Abuelo

El ayuntamiento refirió que en la unidad viajaban aproximadamente 25 pasajeros, quienes al arribo de los cuerpos de emergencia ya se encontraban fuera del vehículo. Afortunadamente, no se reportó el paso del tren durante las maniobras.

Paramédicos municipales realizaron la valoración médica correspondiente, reportando a dos personas con lesiones de leves a regulares, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional de Zona No. 180 del IMSS para su atención. Otros pasajeros resultaron con lesiones leves, por lo que no requirieron traslado.

"Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, situación que quedó bajo conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes", refirió la autoridad municipal.

Los hechos fueron atendidos por personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, en coordinación con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, agentes de Movilidad y paramédicos de Servicios Médicos Municipales.

De enero a junio de este año, la Secretaría de Transporte registró un total de 117 percances en los que participó alguna unidad del Transporte Público, los cuales dejaron a al menos 179 personas lesionadas y otras 16 fallecidas. La mayoría de las víctimas heridas se han registrado en Guadalajara y Zapopan.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB