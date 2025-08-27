Detienen a empleado administrativo de la Policía de Guadalajara por conducir en estado de ebriedad (VIDEO)

Un empleado administrativo de la Policía de Guadalajara fue detenido la madrugada de este miércoles por elementos de del Operativo Salvando Vidas de la Policía Vial por conducir en estado de ebriedad, pasarse varios semáforos en rojo y conducir de forma temeraria en la vialidad.

La Comisaría tapatía informó que el sujeto será despedido de la institución . Los hechos ocurrieron el cruce de las avenidas Américas y Manuel Acuña, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara.

El hombre zigzagueaba y estuvo cerca de impactar la unidad de los oficiales. Al ser detenido, metros más adelante, comenzó a agredir e insultar a los uniformados, asegurando que, por su puesto en la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, no sufriría consecuencias.

El sujeto gritaba en el rostro de los policías y exigía que no lo "tocaran". "Vas a ver quién soy", exclamaba. Tras la detención, la dependencia informó que no permitirá este tipo de conductas "que lastiman los valores de nuestra institución".

Oootra de @GuadalajaraGob de @VeroDelgadilloG: detiene @JaliscoVial de @GobiernoJalisco a funcionario de @PoliciaGDL, Luis Argenis Fausto de León, en presunto estado de ebriedad y "charoleando". pic.twitter.com/dQcc64eHGP— Martín Aquino (@martinaquinoa) August 27, 2025

"Iniciamos un procedimiento administrativo contra un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del operativo Salvando Vidas cuando conducía en estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial […]. El empleado administrativo será dado de baja", indicó.

Iniciamos un procedimiento administrativo contra un empleado administrativo de esta Comisaría que fue detenido por elementos del Operativo Salvando Vidas cuando conducía en aparente estado de ebriedad y que habría intentado amedrentar a los elementos de la Comisaría Vial.— Policía de Guadalajara (@PoliciaGDL) August 27, 2025

