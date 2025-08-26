Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a los adultos mayores por el Día del Abuelo

En el marco de la Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores, el Sistema de Tren eléctrico Urbano (Siteur) anunció que ofrecerá servicio gratuito para todas las personas de la tercera edad el próximo jueves 28 de agosto.

En una publicación de su cuenta de X, Siteur indicó que esta iniciativa, a efectuarse el Día del Abuelo, tiene el objetivo de reconocer la experiencia de las personas adultas mayores y celebrar con gratitud.

De este modo, el acceso a las 3 líneas de Mi Tren será completamente gratuito para este sector de la población en la fecha indicada.

Siteur invita a la clausura de la Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores

A través de sus redes sociales, el organismo público del Gobierno de Jalisco que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también ha invitado a la clausura de la Jornada Metropolitana de las Personas Adultas Mayores, un espacio que, en colaboración con el Sistema DIF Jalisco, busca reconocer a este sector de la población, fomentar su participación activa y promover un envejecimiento pleno.

La cita es el próximo domingo 31 de agosto en la explanada de la estación Zapopan Centro de la Línea 3. Durante la jornada, de 1:00 a 5:00 p.m., se realizarán actividades como:

Instalación de módulo informativo del DIF Jalisco sobre programas y apoyos para adultos mayores.

Módulos de atención, vacunación y detección de enfermedades.

Presentación de la Banda Sinfónica de Zapopan

Presentación del coro Voces y Cuerdas, demostraciones de Chi Kung y Tai Chi Chuan, baile regional y exposición de trabajos de pensionados.

Módulos de atención preventiva y acompañamiento en temas de ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos.

Pabellones de salud y bienestar con el apoyo del CADIP de IPEJAL.

El Día del Abuelo se celebra en México cada 28 de agosto desde 1983 para reconocer su valiosa contribución a la sociedad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su último Censo de Población se contabilizaron un millón 50 mil personas mayores de 60 años en Jalisco, lo que representa 7% del total. Con esto, el estado se posiciona como una de las entidades con mayor número de personas adultas mayores, solo por detrás de la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz.

