De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este jueves algunas zonas de la Ribera de Chapala presentan probabilidad de lluvia acompañada de descargas eléctricas. Se estima que estos eventos aparezcan durante la tarde y la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY jueves 28 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, en Ajijic predominará un cielo parcialmente nublado en la mañana y en las primeras horas de la tarde. Es posible que se presenten lluvias vespertinas y nocturnas con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 40% 17:00 60% 20:00 70% 23:00 70%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Te puede interesar: Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a adultos mayores por el Día del Abuelo

Jocotepec

En Jocotepec no se descarta la aparición de un chubasco matutino, aunque la probabilidad de lluvia se concentra especialmente en las últimas horas de la tarde. Para el resto del día se espera un cielo parcialmente cubierto.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 12:00 30% 14:00 60% |20:00 50% 23:00 50%

En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Chapala arranca el día con un cielo cubierto, y se espera que permanezca parcialmente nublado durante la mayor parte del día. En la tarde es posible que se presenten tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 70% 23:00 70%

Se espera una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Durante la mañana se espera una combinación de Sol y nubes. Aunque no se descarta la aparición de un episodio de lluvia cerca del mediodía, en la tarde hay mayor probabilidad de tormentas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 17:00 80% 20:00 80% 23:00 50%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB