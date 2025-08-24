¿Cómo cubrir las canas al instante con un retocador de raíces en spray?

Las canas son un dolor de cabeza para muchas personas, especialmente cuando las raíces comienzan a aparecer y la cita en el salón de belleza para aplicarse un nuevo tinte todavía está lejos en el calendario.Para esta situación existen diversos productos en el mercado para nivelar los tonos del cabello y conseguir una mejor apariencia al instante. Este tipo de productor son como un maquillaje, pero para el pelo.El retocador de raíces en spray es uno de los más populares, aunque también hay presentaciones en polvo y crayón. Es la solución temporal en casos de emergencia, cuando vivimos situaciones como: "Hoy no me siento bien con mis canas y se empiezan a notar" o "Tengo una cena importante y me gustaría disimularlas, pero no tengo tiempo de ir al salón".Retocar las raíces del cabello es un gesto de belleza recurrente que practican quienes se tiñen el pelo, tengan canas o no. Consiste en aplicar un producto de coloración en las zonas donde se refleja el crecimiento del pelo, para emparejar el tono de toda la melena.La velocidad de crecimiento del cabello es diferente en cada persona, pero en promedio podemos considerar de 0.5 a 1.7 centímetros cada mes, según Medical News Today.El ritmo de crecimiento va a determinar cada cuánto tiempo hacer el retoque, pero podría ser cada 3 a 4 semanas. Ciertos tipos de mechas pueden disimularlas y prolongar este periodo entre retoques.El retocador de raíces en spray o en aerosol es un cosmético diseñado para cubrir ese crecimiento, unificar el tono en el cabello y solucionar el "efecto raíz". A diferencia de los tintes para el cabello, es un producto de uso exprés con duración limitada: hasta la próxima lavada. Se asemeja al shampoo seco o la laca para el pelo.El retocador de raíces en spray también puede ser útil para cubrir las primeras canas si aún no se desea recurrir al tinte para el cabello. Otro beneficio es que puede hacer ver el cabello con más volumen.Lo más recomendable es que leas las instrucciones del producto que adquieras. Pero, en líneas generales, su aplicación es sencilla y se puede resumir en estos pasos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB