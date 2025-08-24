Así es el lenguaje corporal de una persona con baja autoestima

El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal a través de gestos, posturas y movimientos faciales. Este conjunto de rasgos dice mucho de la personalidad de una persona, incluso lo que calla. Así, el lenguaje corporal empleado delata a las personas con baja autoestima.

La autoestima es un conjunto de percepciones, evaluaciones y comportamientos dirigidos hacia uno mismo. Cuando la valoración y autoconocimiento que una persona tiene de su propio ser es negativa, se dice que tiene una baja autoestima.

Tener una baja autoestima trae múltiples consecuencias negativas a la vida cotidiana, donde se incluyen problemas de salud, falta de determinación para tomar decisiones, dificultades para relacionarse, entre muchos otras.

Identificar los rasgos corporales de la baja autoestima es fundamental para que las personas que lo necesitan tomen acciones para mejorar su percepción sobre ellos mismos.

¿Cómo es el lenguaje corporal de una persona insegura?

Las manos, los ojos, la postura de la espalda e incluso la forma de caminar reflejan el nivel de seguridad de una persona.

No mirar a los ojos: Durante una conversación, el contacto visual es un factor esencial de comunicación, sobre todo en reuniones importantes o entrevistas de trabajo. Evitar mirar a los ojos es un símbolo de timidez y baja autoestima, también puede ser interpretado como falta de interés hacia la conversación.

Hombros caídos: Además de la autoestima, la postura de los hombros también revela el estado de ánimo. Unos hombros caídos son una señal característica de las personas que tienen muchas preocupaciones.

Mover demasiado las manos: Jugar con una pulsera, el cabello o cualquier objeto mientras se habla son gestos traicioneros que demuestran inferioridad en ciertas condiciones.

Caminar con paso lento y cabeza baja: Esta es una de las características corporales de las personas que tienen poca confianza en sí mismas.

Al lenguaje corporal se le suman otras señales de baja autoestima, como la indecisión, la incomodidad ante un elogio o tomar críticas de forma personal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

