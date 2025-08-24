En redes sociales circulan diversos remedios caseros para aliviar problemas de salud en las mascotas. Uno de los más populares en los últimos años es el uso de un collar de limones para curar la tos en los perros. Sin embargo, especialistas en medicina veterinaria advierten que esta práctica no tiene sustento científico y podría incluso ser perjudicial para el animal.

El origen de este supuesto remedio proviene de tradiciones populares en zonas rurales, donde se colocaban limones cortados o enteros en el cuello de los perros con la idea de que sus propiedades cítricas absorberían el “mal” o ayudarían a reducir la tos. Aunque la intención es aliviar a la mascota, no existe evidencia que respalde su eficacia.

¿Qué dice la ciencia?

De acuerdo con veterinarios y expertos en salud animal:

No hay estudios clínicos que demuestren que los limones, en contacto externo con el pelaje o la piel, puedan curar la tos en perros.

El aroma y la acidez del limón pueden resultar molestos para los animales, ocasionando estrés, irritación en la piel o reacciones alérgicas.

La tos en perros no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede estar asociado a múltiples causas: desde infecciones respiratorias como la tos de las perreras (traqueobronquitis infecciosa canina), hasta alergias, presencia de cuerpos extraños o problemas cardíacos.

¿Qué hacer si tu perro tiene tos?

La mejor decisión siempre será acudir a un médico veterinario, ya que solo un especialista puede determinar el origen de la tos y ofrecer un tratamiento adecuado. Algunas recomendaciones generales son:

Mantener al perro en un ambiente cálido, sin cambios bruscos de temperatura.

Evitar el humo, polvo o aerosoles que puedan irritar sus vías respiratorias.

Seguir las indicaciones médicas en caso de que requiera antibióticos, antiinflamatorios u otro tipo de medicamento.

El collar de limones para curar la tos en perros es un mito sin fundamento científico. Más allá de ser ineficaz, puede generar molestias y retrasar la atención veterinaria adecuada. Ante cualquier síntoma persistente, lo responsable es consultar a un especialista y confiar en tratamientos comprobados que garanticen la salud y bienestar de tu mascota.

BB