Encontrar productos de maquillaje que vayan con nuestro estilo y colorimetría suele ser todo un reto, ya que la mayoría de las veces no le atinamos a los tonos correctos. Por ello, es importante conocer nuestra piel y entender cómo funcionan los colores para lograr looks más naturales y armoniosos.

A continuación te damos unos tips a la hora de escoger base, sombras, rubor, bronceador e iluminador, así como varios trucos de maquillaje.

Claves para lograr un maquillaje perfecto

Base y subtono de piel

Al momento de elegir el tono ideal de la base, lo más importante es conocer el subtono .

Esto lo puedes averiguar observando las venas de las muñecas: si las venas se ven violetas o azuladas, el subtono es frío. Si las venas se ven color verde, el subtono es cálido, y si el color es olivo, el subtono es neutro.

Sombras de ojos

Aquí es importante fijarse en el color de los ojos para lograr resaltar la mirada.

Los ojos azules o celestes contrastan muy bien con tonos tierra o plateados.

Los ojos verdes o con pigmentación amarilla, quedan perfectos con tonos rojizos.

Los ojos cafés u oscuros resaltan más con colores dorados, violetas, azules o verdes.

Asimismo, uno de los errores más comunes a la hora de maquillar los ojos es aplicar demasiado producto desde el principio. Se recomienda ir construyendo la intensidad deseada poco a poco, y difuminar muy bien para que no quede muy cargado y parchoso. Recuerda que menos es más.

Rubor natural

El objetivo del rubor es imitar cómo se broncea la piel. Es por esto que, si te enrojeces al exponerte al sol, te van mejor los tonos rosados. En cambio, si el bronceado es más marrón, puedes optar por tonos naranjas o salmón.

Contorno y “highlight”

El contorno sirve para esculpir el rostro jugando con las sombras , mientras que el iluminador busca precisamente eso, dar luz al rostro.

Si deseas reducir el tamaño de alguna zona de tu rostro, como la nariz o la frente, utiliza las diferentes técnicas que existen para contornear.

Para el iluminador, tiene mucho que ver el tipo de piel, es decir, si tienes piel seca, será mejor utilizar un highlighter en crema. Por el contrario, si tienes piel grasa o mixta, un iluminador en polvo te durará más.

Hay que recalcar que la mejor aliada de un maquillaje lindo y duradero es la preparación de la piel. Hidratar el rostro es fundamental, de lo contrario, la piel absorberá todo el maquillaje.

No olvides que estas no son las reglas absolutas. Cada persona puede jugar con los colores, tonos y subtonos que prefiera, mientras se sienta cómoda.

