Derma: Especialista en tu piel; todas las pieles, todos los cuidados

La piel no tiene etiquetas. No importa su edad, tono o tipo: Cada piel tiene su propia historia y necesidades. Bajo esta premisa nace Derma, especialistas en tu piel, la nueva línea dermocosmética desarrollada para cuidar y proteger la piel de todas las personas, en todas las etapas de su vida.

Con tecnología avanzada, fórmulas inteligentes y alta seguridad dermatológica, Derma, especialistas en tu piel, es ahora una línea de productos exclusiva de Farmacias del Ahorro que une ciencia e innovación para ofrecer soluciones visibles y efectivas ante los retos diarios: estrés, radiación solar, luz artificial y toxinas ambientales.

Este lanzamiento cuenta con el respaldo del área Derma de Farmacias del Ahorro, que suma más de 40 años de experiencia en el mercado del cuidado de la piel. Ese conocimiento, probado en la práctica y avalado por la confianza de millones de clientes, se traduce hoy en una línea de productos diseñada para ser inclusiva, segura y altamente efectiva.

“Queremos que el cuidado de la piel deje de ser exclusivo y se convierta en un acto real de inclusión, bienestar y belleza para todos, creamos fórmulas accesibles seguras y efectivas que cuidan la piel, sin provocar reacciones adversas y con resultados visibles desde las primeras aplicaciones”, afirma Tere Sánchez, Directora comercial No Farma de Farmacias del Ahorro.

Cuidado real para todas las pieles

Todos los productos Derma, especialistas en tu piel, han sido probados clínicamente en distintos fototipos y condiciones cutáneas, demostrando alta tolerancia incluso en pieles sensibles o reactivas. Formulados en laboratorios de prestigio internacional, cumplen con los más altos estándares, garantizando calidad, innovación y seguridad dermatológica.

Entre sus ingredientes clave destacan concentraciones superiores de ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C, péptidos y ceramidas, que hidratan, protegen y mejoran visiblemente la textura y luminosidad de la piel.

“La piel no tiene etiquetas: tiene necesidades, habla y expresa emociones. En Derma, especialistas en tu piel, escuchamos, respetamos y respondemos con soluciones reales para todas las pieles con todos los cuidados”, dijo Claudia Ramírez, Directora de Marketing Farmacias del Ahorro.

La línea incluye 18 productos diseñados para cubrir todas las etapas y necesidades:

● Limpieza inteligente: Agua micelar, gel limpiador.

● Hidratación profunda: Cremas de día y noche, boosters y sérums.

● Tratamientos especializados: Sérum anti-imperfecciones, vitamina C, contornos de ojos con ceramidas o efecto antiarrugas.

● Fotoprotección avanzada: Protectores solares SPF 30+ y SPF 50+, con y sin color, resistentes al agua y con acabado invisible.

● Belleza con ciencia y consciencia



Derma, especialistas en tu piel, no solo cuida la piel, también cuida el entorno y respeta la diversidad, es Cruelty-free; cuenta con formulaciones veganas en varios productos; transparencia total en ingredientes y resultados; y precios accesibles para ampliar la disponibilidad del cuidado dermocosmético de calidad.

Esta nueva línea dermocosmética es exclusiva y está disponible en todas las sucursales y canales digitales de Farmacias del Ahorro. Más que una rutina, es un puente entre ciencia, innovación y cuidado personal que transforma el skincare en un acto de amor propio y respeto por cada piel.

