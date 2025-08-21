Inapam 2025: ¿Cómo ubicar los módulos de vinculación productiva?

La tarjeta que otorga el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) a las personas desde los 60 años de edad es uno de los apoyos más relevantes para este sector poblacional en México. Una de sus funciones es que estas personas sean prioritarias en diversos programas para el bienestar.

Asimismo, este instituto vela por los derechos de los adultos mayores y su calidad de vida de forma integral, con acceso a descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos. Además, cuenta con un programa que ofrece a las personas de la tercera edad, la oportunidad de reincorporarse a la vida laboral.

De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, sin importar la edad, los mexicanos tienen derecho al acceso a un trabajo digno y bien remunerado, con igualdad de oportunidades y otras opciones que les permita obtener un ingreso propio.

El programa de Vinculación Productiva del Inapam, promueve empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

A través de dicho servicio, la institución mantiene una relación con las empresas que pueden incorporar en diversas áreas a adultos mayores de 60 y más y, los vincula con personas de la tercera edad que continúan su deseo de aportar a la sociedad con su trabajo y experiencia.

Mira esto: Top 3 de mejores estrenos para ver el fin de semana en Netflix México

Este programa ofrece sueldo base, estabilidad laboral y prestaciones de ley. Para ser parte de Vinculación Productiva Inapam, es necesario acercarse a uno de los módulos especiales.

¿Dónde encontrar los módulos de vinculación productiva?

Los módulos de vinculación productiva Inapam están ubicados en cada entidad de la República y se puede consultar la dirección de cada uno de ellos, a través de la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores .

Cabe aclarar, que el pago mensual de los adultos mayores, entrará en el incremento del 12% del salario mínimo a partir de enero del 2026, anunciado por el Gobierno de México.

Dependiendo de cada empresa, se pueden pedir requisitos adicionales para la contratación.

Tener 60 y más años de edad

Credencial Inapam (original)

Identificación oficial con fotografía original (INE, pasaporte vigente, licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB