¿Qué pasa si me como las semillas de la sandía?

Usualmente, a la hora de comernos un buen trozo de sandía se cuelan algunas de las semillas y las ingerimos. Sin embargo, consumir las semillas de la sandía es bastante seguro, contrario a lo que muchas personas creen. De hecho, las semillas de la sandía suelen ingerirse como una botana e incluso a manera de té, gracias a sus beneficios.luego de ser extraídas de la fruta, las semillas generalmente se tuestan o fríen antes de consumirlas, pero la mejor opción es hervirlas en agua y beber el extracto, ya que así se aprovechan mejor los beneficios nutricionales.Se recomienda hervir un puñado de semillas en un litro de agua durante 15 minutos, y beber el líquido durante tres días. También se sugiere descansar un día antes de repetir el proceso.Las semillas de la sandía contienen varios nutrientes como proteínas, carbohidratos, lípidos, calcio, hierro, zinc, fósforo, vitaminas como B1, B2, E y niacina, entre otros. Asimismo, los aminoácidos que contienen estas semillas son muy importantes para nuestro sistema nervioso, así como para los músculos, los órganos y los huesos.Como ya se mencionó, la mejor manera de aprovechar sus beneficios es bebiendo el té de semillas de sandía, aunque también se pueden consumir fritas.Además, cabe señalar que las personas con estómagos sensibles que padecen de diarrea o problemas digestivos, deberían evitar su consumo, ya que se podrían agravar sus afecciones. De la misma manera, se recomienda no exceder su consumo.