Top 3 de mejores estrenos para ver el fin de semana en Netflix México

Este fin de semana Netflix México se lucirá con el estreno de varios interesantes títulos, donde destaca la segunda parte de "Duna", protagonizada por Timothée Chalamet, entre otras producciones, donde se incluyen series, películas y documentales.La plataforma de streaming actualiza constantemente su catálogo, con el objetivo de ofrecer a sus suscriptores una rica variedad de títulos, algunos clásicos, otros novedosos, de grandes casas productoras, además de sus propias creaciones.Aquí te traemos tres estrenos imperdibles de Netflix este fin de semana.1. "Duna: Parte dos"Este 21 de agosto llega a Netflix México "Duna: Parte dos", la cinta que explora el viaje mítico de Paul Atreides, quien se une a Chani y los Fremen mientras busca vengarse de los conspiradores que destruyeron a su familia.Géneros: Ciencia ficción, acción, fantasía, aventura, drama, space operaDuración: 2 horas con 46 minutos2. "Soltera, casada, viuda, divorciada 2"Esta película aborda la historia de cuatro amigas que emprenden un viaje a las nieves para que una de ellas enfrente su miedo al matrimonio. La escapada obliga a Lorena, Daniela, Connie y Cecilia a enfrentar viejas heridas y termina poniendo a prueba sus vínculos. Disponible desde este 21 de agosto, la producción llena de anécdotas ahonda en la amistad incondicional.Género: ComediaDuración: 1 hora y 44 minutos3. "La Monja"En esta película estadounidense de terror sobrenatural, una joven monja de una abadía de Rumania se quita la vida. Ante este hecho, el Vaticano envía a un sacerdote con un pasado tormentoso para investigar lo sucedido, y a una novicia a punto de tomar los hábitos. En el sitio, estos personajes se enfrentarán a un espíritu maligno, poniendo en riesgo no solo sus vidas, también su fe.Géneros: Cine de terror, suspenso, thriller, acción, sobrenatural, drama, película de misterioDuración: 1 hora con 36 minutosEste fin de semana también llegarán al catálogo de Netflix México las siguientes producciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB