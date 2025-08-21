Top 3 de mejores estrenos para ver el fin de semana en Netflix México

Este fin de semana Netflix México se lucirá con el estreno de varios interesantes títulos, donde destaca la segunda parte de "Duna", protagonizada por Timothée Chalamet, entre otras producciones, donde se incluyen series, películas y documentales.

La plataforma de streaming actualiza constantemente su catálogo, con el objetivo de ofrecer a sus suscriptores una rica variedad de títulos, algunos clásicos, otros novedosos, de grandes casas productoras, además de sus propias creaciones.

Aquí te traemos tres estrenos imperdibles de Netflix este fin de semana.

¿Qué ver en Netflix este fin de semana?

1. "Duna: Parte dos"

Este 21 de agosto llega a Netflix México "Duna: Parte dos", la cinta que explora el viaje mítico de Paul Atreides, quien se une a Chani y los Fremen mientras busca vengarse de los conspiradores que destruyeron a su familia.

Géneros: Ciencia ficción, acción, fantasía, aventura, drama, space opera

Duración: 2 horas con 46 minutos

2. "Soltera, casada, viuda, divorciada 2"

Esta película aborda la historia de cuatro amigas que emprenden un viaje a las nieves para que una de ellas enfrente su miedo al matrimonio. La escapada obliga a Lorena, Daniela, Connie y Cecilia a enfrentar viejas heridas y termina poniendo a prueba sus vínculos. Disponible desde este 21 de agosto, la producción llena de anécdotas ahonda en la amistad incondicional.

Género: Comedia

Duración: 1 hora y 44 minutos

3. "La Monja"

En esta película estadounidense de terror sobrenatural, una joven monja de una abadía de Rumania se quita la vida. Ante este hecho, el Vaticano envía a un sacerdote con un pasado tormentoso para investigar lo sucedido, y a una novicia a punto de tomar los hábitos. En el sitio, estos personajes se enfrentarán a un espíritu maligno, poniendo en riesgo no solo sus vidas, también su fe.

Géneros: Cine de terror, suspenso, thriller, acción, sobrenatural, drama, película de misterio

Duración: 1 hora con 36 minutos

Otros estrenos de Netflix

Este fin de semana también llegarán al catálogo de Netflix México las siguientes producciones:

"Rehén" (21 de agosto): En este thriller político, la primera ministra británica y la presidenta francesa se enfrentan a una crisis cuando el esposo de la primera de ellas es secuestrado.

En este thriller político, la primera ministra británica y la presidenta francesa se enfrentan a una crisis cuando el esposo de la primera de ellas es secuestrado. "Muertos S.L." Temporada 3 (21 de agosto): Cuando el dueño de la Funeraria Torregrosa fallece, su pupilo se prepara para hacerse cargo del negocio, sin embargo, termina a las órdenes de una viuda.

Cuando el dueño de la Funeraria Torregrosa fallece, su pupilo se prepara para hacerse cargo del negocio, sin embargo, termina a las órdenes de una viuda. "Long Story Short" (22 de agosto): Una comedia de animación del creador de "BoJack Horseman" que muestra la historia de una familia a través del tiempo.

Una comedia de animación del creador de "BoJack Horseman" que muestra la historia de una familia a través del tiempo. "¿La verdad sobre Jussie Smollett?" (22 de agosto): Este documental de Netflix explora los detalles del caso en el que Smollet denunció un crimen de odio en el 2019, pero la policía afirmó que se trataba de un engaño.

