¿Qué significa que una persona se deje el cabello largo? Según la psicología

Además de aspectos como la ropa, las uñas y los accesorios, la moda también se expresa a través del cabello, reflejando el estilo personal de cada individuo.

Corto, largo, natural o teñido, tanto las mujeres como los hombres suelen jugar con diferentes estilos de cabello. Sin embargo, hay un estilo que suele llamar la atención en los hombre: el cabello largo . A continuación explicamos qué dice la psicología.

¿Qué significa que un hombre se deje el cabello largo?

En las mujeres, el cabello largo es uno de los mayores atractivos ya que refleja sensualidad. Además, según expertos en psicología, se relaciona con la dedicación y la paciencia.

Por el contrario, cuando hablamos del cabello largo en los hombres, se suele asociar con rebeldía y altos niveles de testosterona.

Bajo la lupa de la psicología, cuando un hombre se deja el cabello largo y decide dejarlo crecer, rehusándose a cortarlo, es una muestra de su individualidad y sí, también de su rebeldía al ir en contra de los parámetros sociales tradicionales, dejando ver un lado interesante de su personalidad.

Asimismo, la asociación que hace la psicología, se remonta a la historia antigua, específicamente en las épocas que existieron los vikingos, los samuráis y los apaches, culturas que existieron en diferentes regiones del mundo.

Estas culturas tenían algo en común: el cabello largo, el cual era un elemento de gran importancia. Dejando de lado la moda, para estas culturas el cabello largo en los hombres era símbolo de fortaleza, y de cierto modo, también se relacionaba con lo mágico.

