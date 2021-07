La madre de YosStop pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tome cartas en el asunto, ya que para ella es una injusticia que se le trate a su hija como una criminal.

En un video, que dura un poco más de un minuto y medio, Marina Badui se muestra con el rostro acongojado y ojos llorosos para hablar del caso de su hija que permanece en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, tras la denuncia que realizara Ainara Suárez el pasado mes de marzo.

La mamá de la influencer relató cómo fue la detención de su hija y aseguró que fueron entre 40 y 45 elementos de la policía quienes llegaron a su domicilio, el cual se encuentra en la Alcaldía Benito Juárez, para llevarse a la joven de 30 años directo al reclusorio como si fuera una verdadera criminal.

"Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho y lo ha logrado por su propio trabajo y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado, ella no es una persona así. Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella. Y la verdad yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz...", expresó la señora.

La hermana de Ginny Hoffman relató en su canal los hechos que sucedieron en el 2018, cuando Ainara en ese entonces era menor de edad, en un video que tituló "Patética Generación". Tras esto la progenitora de Hoffman pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que le ayudara a hacer valer la ley y poner en su justa medida lo que está pasando su hija en estos momentos. "A todas las autoridades, a ti Clauida Sheinbaum, tú eres madre, tú eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, eso no puede ser.

"Yo pido que pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, y yo pido la libertad para mi hija y que se haga justicia, por favor. Muchas gracias y a mi hija la amo con todo mi corazón. 'Yoseline, te quiero'", finalizó. Crecen seguidores de YosStop, pese a detención por pornografía infantil Poquito a poquito y a pesar de la denuncia en su contra por el delito de pornografía infantil, la fama de la influencer Yoseline Hoffman, alias YosStop sigue creciendo y para muestra sus números en YouTube.

¿Qué sigue para el caso de YosStop?

Durante esta semana la influencer ha estado detenida y, de acuerdo con su abogado Ricardo Cajal, se realizará una audiencia este lunes donde buscan que se le dicte un auto de no vinculación a proceso, lo que significaría que no se iniciaría un proceso penal en su contra.

Al respecto explicó que es lo que podría ocurrir el lunes si resulta favorable para ellos: "Regresaría la carpeta de investigación al Ministerio Público, ya ellos podrían seguir integrando dependiendo de lo que se pronuncie el juez. Si el juez dice que para él no hay delito de ninguna forma ya se acaba el asunto; si dice que no hay pruebas suficientes se regresa y sigue la investigación. Es complejo explicarlo porque hay demasiadas posibilidades de lo que puede pasar".

Pero mientras esa fecha llega los números de Yos han ido en aumento. El pasado martes su cuenta llamada "YosStoP" contaba por la noche con ocho mil 73 millones de suscriptores mientras que la mañana de este domingo ya está en ocho mil 75 millones. Por otro lado la cuenta llamada JuStYosS pasó de tener mil 69 millones de suscriptores el día de la detención a cinco mil 71 millones también este domingo.

En ambas cuentas el video más reciente publicado es un comunicado en el que habla el novio de la youtuber Gerardo González agradeciendo a quienes la apoyan.

