Gerardo González, novio de la youtuber YosStop, publicó un video en el canal de YouTube de la también influencer para agradecer a las personas que han apoyado a Yoseline Hoffman luego de ser detenida el pasado 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

“Están comparando la expresión con un delito muy grave"

En el video que dura poco más de un minuto, la pareja de Hoffman señala que se ha difundido información falsa en torno al caso.

"A los medios quisiera decirles, ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa", mencionó Gerardo González.

Posteriormente señala que la hermana del también youtuber Ryan Hoffman, conocido como "Rayito", es completamente ajena a la situación por la que fue detenida y puesta a disposición de las autoridades, pues "Yoseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy".

"Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave".

Señaló que le gustaría dar las explicaciones sobre lo que él considera incongruente en la acusación, pero mencionó que por respeto a la investigación que se lleva a cabo no puede hacerlo.

"Quiero agradecerle a todas esas personas que comunicaron la información apegada a la verdad. Muchas gracias", concluyó.

YosStop se defiende de acusaciones

Este viernes, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, publicó un mensaje a través de redes sociales, luego de ser detenida el pasado 29 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber difundió un Instagram Stories donde aseguró que está privada de su libertad por terminología, no porque sea peligrosa ni culpable.

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", se lee en la historia compartida por la red social.

Ryan Hoffman pide respeto a su madre

Ryan Hoffman, también conocido como "Rayito" y hermano de Yoseline Hoffman, compartió un Instagram Stories explicando su ausencia y pidió comprensión, respeto y empatía para toda su familia, principalmente hacia su madre Marina Badui, quien se encuentra muy afectada por la detención de su hija.

"Les quiero pedir de favor, que es una señora mayor, les pido respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia", dice en el video.

Aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

