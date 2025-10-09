Walter Mercado: Números mágicos del 10 al 12 de octubre

En la astrología, los “números mágicos” ocupan un lugar especial, se les atribuye la capacidad de atraer fortuna, abrir caminos y brindar claridad en momentos de incertidumbre y Walter Mercado sugiere que este fin de semana se debe prestar atención a estas cifras, pues representan vibraciones energéticas que podrían influir en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.

Walter Mercado señala que cada signo zodiacal cuenta con números específicos que pueden favorecerlo en este periodo y que estos funcionan como símbolos de protección y prosperidad, y suelen recomendarse para tomar decisiones importantes, desde elegir una fecha significativa hasta realizar proyectos personales o profesionales.

Ya sea que estés atravesando un momento de cambio, busques un impulso para nuevos comienzos o simplemente quieras sintonizar con la energía de tu signo, estos números pueden ayudarte a conectarte con tu propósito.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES: 3, 11, 27

TAURO: 6, 14, 33

GÉMINIS: 5, 18, 29

CÁNCER: 2, 10, 25

LEO: 1, 12, 36

VIRGO: 4, 20, 32

LIBRA: 7, 15, 24

ESCORPIO: 9, 21, 30

SAGITARIO: 8, 19, 31

CAPRICORNIO: 10, 22, 35

ACUARIO: 13, 23, 28

PISCIS: 5, 17, 26

YC