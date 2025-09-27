Sábado, 27 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Shark Tank México| Creators: ¿Cómo y cuándo ver el estreno en YouTube?

Shark Tank estrena un nuevo formato para impulsar proyectos con impacto social, de la mano de los influencers más populares del momento

Por: SUN .

Shark Tank México: Creators será una serie de tres capítulos que reúnen talento y creatividad impulsar a emprendedores digitales en México. INSTAGRAM/@sharktankmex/ESPECIAL

Shark Tank México: Creators será una serie de tres capítulos que reúnen talento y creatividad impulsar a emprendedores digitales en México. INSTAGRAM/@sharktankmex/ESPECIAL

Shark Tank celebra 10 años al aire y lo festeja con una nueva edición: "Shark Tank México: Creators", un spin-off que pone a destacados creadores de contenido en el centro del programa.

Esta versión, producida por Sony Pictures Entertainment y YouTube, estará disponible en la plataforma desde el 6 de octubre y constará de tres episodios que se estrenarán semanalmente.

Te puede interesar: Luisito Comunica prueba el iPhone 17 Pro y esto dijo

En este programa podremos ver a creadores de contenido reconocidos promoviendo sus propios emprendimientos que buscan crear un impacto social positivo.

Las evaluaciones que harán los tiburones dependerán no solo del impacto digital o la creatividad de los creadores, sino que también de la escalabilidad del proyecto, el modelo de negocio y la visión estratégica a largo plazo.

¿Cómo será nueva versión de Shark Tank México: Creators?

En esta versión, los participantes presentarán sus proyectos frente a un panel de expertos que estará conformado por:

  • Oso Trava
  • Ricardo Pérez
  • Slobotzky
  • Lety Sahagún
  • Robegrill
  • Rafa Polinesio
  • Miriam Mendoza

La conducción del programa será liderado por Moris Dieck. En total serán tres episodios y en cada uno de ellos tres creadores de contenido presentarán sus proyectos relacionados con el tema principal. Al final del episodio, solo uno de los proyectos será elegido para recibir el premio de 25 mil dólares y una cámara Sony ZV-E1.

Los creadores que se enfrentarán son:

  • Palomares Magic
  • Mariana Palacios
  • La Ruta de la Garnacha
  • Un Tal Fredo
  • Daniela Lipert
  • Lily García
  • Chef en proceso
  • EnchufeTV
  • Lupita Villalobos

También puedes leer: Nodal responde a los gritos de Cazzu durante su concierto y habla de Ángela Aguilar

¿Cuándo y cómo ver Shark Tank México: Creators en YouTube?

Los episodios comenzarán a transmitirse el próximo lunes 6 de octubre a través del canal de YouTube de Shark Tank México. Cada semana se estrenará un nuevo episodio en el canal y cada episodio tendrá a tres creadores de contenido diferentes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones