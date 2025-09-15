Elaine Haro confiesa sus sentimientos por Aarón Mercury

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México y, tras abandonar el reality, compartió sus primeras impresiones sobre lo vivido dentro del programa, sus emociones en torno a su familia y lo que significó para ella la experiencia.

En su llegada al foro fue recibida por Galilea Montijo, quien la saludó con un abrazo y enseguida le preguntó cómo se sentía después de tantos días de encierro y competencia. La actriz respondió emocionada: “Gali, ¿qué fue eso? Hola a todos, muchas gracias”, palabras que marcaron el final de su recorrido en la emisión.

Durante la post gala, Haro se reunió con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, donde dejó ver la carga emocional del momento. Se mostró contenta por la permanencia de Shiky en la contienda y lanzó un mensaje de aliento para que ambos equipos mantuvieran la fortaleza en lo que resta del reality.

Uno de los temas más significativos para la actriz fue su familia. Señaló que su mayor inquietud dentro de la casa era no defraudar a su madre y a su hermana, y confesó que al reencontrarse con ellas sintió alivio y orgullo, lo que le ayudó a liberar la tensión acumulada durante las semanas de aislamiento.

En el diálogo con los conductores, Haro también reveló un lado más vulnerable respecto a sus propias exigencias. Reconoció: “Me siento muy orgullosa, tal vez en momentos dentro de la casa fui muy dura conmigo misma, pensando cosas fuertes, si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal... Quiero de ahora en adelante admirarme más y aplaudirme más las cosas que hago”.

YOUTUBE/LACASADELOSFAMOSO

Con respecto a la imagen que proyectó frente al público, recalcó que siempre se mostró auténtica: “Me mostré tal y como soy, con mis cositas malas, buenas, traté de siempre dar luz”. Para la cantante, su participación significó gratitud, alegría y un logro en lo personal y profesional.

En otro momento de la entrevista, Haro habló sobre su vínculo con Aarón Mercury, con quien compartió un acercamiento sentimental dentro de la casa. Admitió que existió una conexión genuina entre ambos y lo describió como una experiencia especial: “Voy a tratar de fluir mucho, le agradezco esa historia bonita que en algún momento dimos de ‘Romeo y Julieta’”.

Más adelante confesó con franqueza:

“La verdad es que me cae muy bien el Aarón, es bien lindo. Indiscutible, yo, porque no sé si él. Yo sí sentí una fuerte conexión con él pero al final no se terminó dando nada. Veremos, yo creo que se queda en veremos, no sabemos qué es lo que podría pasar”.

Entre risas, la conversación cerró con la intervención de Wendy, quien le preguntó directamente: “¿Te quedaste con ganas de un besito?”. A lo que Elaine respondió divertida: “Claro que sí...”.

BB