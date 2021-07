YosStop se pronuncia en redes tras su arresto: "Estoy privada de mi libertad por terminología"

La youtuber Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como YosStop, se pronunció a través de su cuenta de Instagram después de ser detenida el pasado martes 29 de junio afuera de su domicilio en la Ciudad de México.

La creadora de contenido publicó un mensaje para sus segudiores: "Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", escribió.

La influencer se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y donde un juez de control ordenó prisión preventiva en tanto se reanuda la audiencia para determinar su situación jurídica.

Le niegan el derecho a defenderse

Ante la detención de la youtuber Yoseline Hoffman, presuntamente acusada de delitos de pornografía infantil por el caso de Ainara Suárez, la joven que denunció haber sido abusada por tres compañeros en una fiesta en 2018 cuando ella tenía 16 años, su abogado Ricardo Cajal presentó unas pruebas con las que argumenta que con anterioridad se le negó a Hoffman el derecho a defenderse.

Se trata de dos documentos en los que la creadora de contenido solicita a la fiscalía le ayuden a resolver su caso, pues según señala, la situación le afectó en sus ganancias, ya que YouTube le notificó la suspensión de monetización de sus videos hasta que se definiera su situación legal. "De la misma exposición mediática que ha tenido el presente caso por parte de la víctima y de su equipo de abogados, se ha traducido en un acto de molestia en el que se me ha impedido generar ingresos a través de mi modo de vivir", se lee en el documento.

