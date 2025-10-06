Lunes, 06 de Octubre 2025

Aldo de Nigris conmueve al querer compartir el premio de LCDLF con Abelito

La relación entre ambos se convirtió en una de las más destacadas de la temporada

Por: El Informador

Después de abandonar la casa, Abelito se presentó en el foro principal junto a Galilea Montijo, donde compartió sus impresiones sobre la experiencia vivida y el vínculo que formó con De Nigris. FACEBOOK/LACASADELOSFAMOSOS

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con una gala llena de emociones y momentos inesperados. Aunque Abelito se posicionó como uno de los participantes más queridos y constantes durante las diez semanas del reality, el público finalmente lo colocó en el tercer lugar, un resultado que generó sorpresa entre los espectadores y entre sus propios compañeros, especialmente en Aldo de Nigris, quien expresó su deseo de compartir el premio de los 4 millones de pesos con su gran amigo dentro del programa.

El mensaje de Abelito para Aldo de Nigris

Después de abandonar la casa, Abelito se presentó en el foro principal junto a Galilea Montijo, donde compartió sus impresiones sobre la experiencia vivida y el vínculo que formó con De Nigris. Durante la entrevista, el exparticipante habló conmovido sobre la amistad que surgió en medio del encierro y las emociones que sintió al conocer su posición en la final.

“Mi compadre es una persona muy noble, agradezco a la vida por haberme topado en este momento con él, para mí es un hermano, no de sangre, pero es mi carnal. Bien merecido el viejón”, expresó Abelito con evidente cariño y admiración hacia Aldo de Nigris.

La relación entre ambos se convirtió en una de las más destacadas de la temporada, demostrando que, más allá de la competencia, dentro de La Casa de los Famosos México también pueden nacer verdaderas amistades.

