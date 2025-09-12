Marianne Gonzaga cuenta SU verdad sobre el atentado contra Valentina Gilabert

Después de haber sido liberada el 23 de julio, la influencer Marianne Gonzaga decidió hablar por primera vez sobre los hechos que derivaron en el ataque a Valentina Gilabert. A través de un extenso video en TikTok, de aproximadamente 38 minutos, compartió detalles hasta ahora desconocidos sobre lo ocurrido días antes del 5 de febrero, fecha en la que se registró la agresión.

El origen del conflicto

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó una semana antes del incidente, cuando descubrió que su expareja José Said, padre de su hija, presuntamente mantenía una relación sentimental con Gilabert. Marianne relató que, tras confrontarlo en varias ocasiones y no obtener respuestas claras, decidió investigar con apoyo de su amiga Aintzane “N”, quien actualmente enfrenta un proceso legal.

Finalmente, aseguró haber confirmado la infidelidad días antes del ataque, lo que la llevó a terminar su relación con José Said. Según la creadora de contenido, la decisión generó múltiples discusiones, aunque afirmó que en ese momento consideró que era lo más adecuado. Gonzaga adelantó además que planea publicar una segunda parte donde explicará lo que ocurrió después de esa ruptura.

Reacciones en redes sociales

La versión de la influencer ha generado un intenso debate en internet. Varios de sus seguidores expresaron apoyo, señalando que, tras escuchar su relato, entienden el contexto que la llevó a esa situación. Aunque algunos aclararon que sus actos no se justifican, argumentaron que se puede comprender el origen del conflicto.

Entre los comentarios de respaldo se leen frases como:

“No se justifica lo que hizo Marianne pero claramente Valentina y José la llevaron a la locura total”. “Tampoco se debería justificar que Valentina anduviera de metida en la relación”. “Sigo pensando que no era motivo para querer desvivirla”.

Las declaraciones de Gonzaga, lejos de aclarar lo ocurrido, han abierto nuevas interrogantes sobre el caso. Incluso, algunos internautas han señalado que podría haber sido traicionada por varias personas, mientras otros mantienen firme la postura de que Valentina Gilabert es la única víctima en esta situación.

BB