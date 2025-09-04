Jueves, 04 de Septiembre 2025

Estos son TODOS los conciertos al 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster

Lee aquí la lista COMPLETA de conciertos con la promoción de dos boletos al precio de uno por el Concert Week en México

Este es el listado completo de conciertos a los que aplica el 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 4 al 8 de septiembre, la boletera en coordinación con OCESA ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 8 de septiembre.

Lista completa de conciertos al 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster y Banamex

A continuación la lista completa de conciertos por mes que se encuentran al 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster, OCESA y Banamex.

Septiembre

  • La Bande-Son Imaginaire 5 de septiembre Teatro Metropólitan México
  • Rusher 6 de septiembre  Foro Puebla México
  • Estelares 7 de septiembre Lunario del Auditorio Nacional México
  • Torreblanca 10 de septiembre de 2025 Lunario del Auditorio Nacional México
  • Kamasi Washington 10 de septiembre Pepsi Center WTC México
  • Orishas 11 de septiembre Pabellón del Palacio de los Deportes México
  • Los Concorde 11 de septiembre Teatro Metropólitan México
  • La Vela Puerca  12 de septiembre  Teatro Metropólitan México
  • Eslabón Armado 12 de septiembre  Pepsi Center WTC México
  • Eslabón Armado 13 de septiembre Auditorio Telmex Zapopan
  • Tony Ann 13 de septiembre de 2025 Auditorio BB México
  • Rubytates 13 de septiembre Teatro Metropólitan  México
  • Esteman & Daniela Spalla 18 de septiembre Palacio de los Deportes México
  • RØZ 19 de septiembre Pabellón del Palacio de los Deportes México
  • Maldita Vecindad 20 de septiembre Velódromo México
  • Kacey Musgraves Teatro Metropólitan 24 de septiembre México
  • Odisseo 26 de septiembre Teatro Diana Guadalajara
  • Camilo Séptimo 27 de septiembre Palacio de los Deportes México
  • Él Mató a un Policía Motorizado 27 de septiembre Pepsi Center WTC México
  • Homenaje a José José 30 de septiembre Auditorio Nacional México

Octubre

  • Lamp  1 de octubre Auditorio BB México
  • Se So Neon 2 de octubre Teatro Metropólitan México
  • Daniel Sosa 2 de octubre Teatro Diana Guadalajara
  • Odisseo 4 de octubre Escenario GNP Seguros Monterrey
  • Chayanne 8 de octubre Palacio de los Deportes México
  • Chayanne 9 de octubre Palacio de los Deportes México
  • Los Bunkers 10 de octubre Teatro Diana Guadalajara
  • El Tri  12 de octubre Auditorio Nacional México
  • Poppy 12 de octubre  Auditorio BB  México
  • Steven Wilson 13 de octubre de 2025 Auditorio Telmex Zapopan
  • Steven Wilson  14 de octubre de 2025 Pepsi Center WTC México
  • Hozier 14 de octubre Palacio de los Deportes  México
  • Girl Ultra 16 de octubre Foro Puebla México
  • The Lumineers 17 y 18 de octubre Pepsi Center WTC México
  • Cuarteto de Nos  18 de octubre Palacio de los Deportes México
  • Ocean Alley 20 de octubre Lunario del Auditorio Nacional México
  • RuPaul's Drag Race 21 de octubre de 2025 Pepsi Center WTC México
  • Chayanne 21 de octubre Palacio de los Deportes México
  • Kase.O 22 de octubre Auditorio Banamex Monterrey
  • Chayanne 22 de octubre Palacio de los Deportes México
  • Bandalos Chinos 22 de octubre Auditorio Telmex Zapopan
  • RuPaul's Drag Race GDL 23 de octubre de 2025 Teatro Diana Guadalajara
  • RuPaul's Drag Race Monterrey 25 de octubre de 2025 Escenario GNP Seguros Monterrey
  • Kase.O 25 de octubre Auditorio Telmex Zapopan
  • Chayanne 25 de octubre Estadio 3 de Marzo  Zapopan
  • Los Bunkers  26 de octubre Teatro Metropólitan México
  • Bandalos Chinos  26 de octubre Escenario GNP Seguros  Monterrey
  • Primal Scream  27 de octubre Teatro Metropólitan  México
  • Primal Scream  29 de octubre Teatro Diana Guadalajara
  • Las víctimas del Dr. Cerebro 31 de octubre de 2025 Foro Puebla Puebla
  • Morrisey 31 de octubre Palacio de los Deportes México
  • El Zar  31 de octubre Auditorio BB México
  • Bandalos Chinos 31 de octubre Ciudad de México Auditorio Nacional

Noviembre

  • Odisseo 1 de noviembre Auditorio Nacional México
  • Mad House 1 de noviembre Velódromo  México
  • Kerala Dust  1 de noviembre Auditorio BB México
  • Kenny y los Eléctricos 1 de noviembre Foro Puebla  México
  • Lila Downs 2 de noviembre Auditorio Nacional México
  • Morrisey 4 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan
  • Sharif 6 de diciembre de 2025 Pabellón del Palacio de los Deportes México
  • San Pascualito Rey 7 de noviembre Auditorio BB México
  • Los Auténticos Decatentes 7 de noviembre Estadio Alfredo Harp Helú México
  • Los Blenders 8 de noviembre Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes México
  • Alan Sutton  12 de noviembre Teatro Diana Guadalajara
  • Dorian  13 de noviembre Teatro Metropólitan México
  • Ximena Sariñana 14 noviembre de 2025 Teatro Metropólitan  México
  • Alan Sutton  14 de noviembre Auditorio BB México
  • Abono general Corona Capital 14 a 16 de noviembre  Autódromo Hermanos Rodríguez México
  • Panteón Rococó   15 de noviembre Fórum de Mundo Imperial  Guerrero
  • Macario 15 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México
  • Dillom  15 de noviembre Pepsi Center WTC México
  • Los Fabulosos Cadillacs 19 de noviembre Auditorio Nacional México
  • Los Tigres del Norte 20 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan
  • Daniel Sosa 20 de noviembre Escenario GNP Seguros Monterrey
  • La Delio Valdez 21 de noviembre Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes México
  • Kuelgue 21 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México
  • Neto Peña  22 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México
  • Los Cafres 22 de noviembre Teatro Metropólitan México
  • Abono general Coca Cola Flow Fest 22 a 23 de noviembre Autódromo Hermanos Rodríguez México
  • Los Fabulosos Cadillacs 24 de noviembre Auditorio Nacional México
  • Sigur Rós  26 de noviembre de 2025 Auditorio Nacional México
  • Manuel Medrano 26 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan
  • Manuel Medrano 27 de noviembre  Palacio de los Deportes México
  • Panteón Rococó   28 de noviembre Estadio GNP Seguros México
  • SFDK 28 de noviembre  Pabellón del Palacio de los Deportes México
  • Manuel Medrano 28 de noviembre Auditorio Banamex Monterrey
  • Fangoria 28 de noviembre  Palacio de los Deportes México
  • Silvestre y la Naranja 29 de noviembre  Auditorio BB México
  • Daniel Sosa 30 de noviembre Auditorio Nacional México
  • Billy Idol 30 de noviembre Estadio Alfredo Harp Helú México

Diciembre

  • Anjuanadeep 2 de diciembre  Velódromo  México
  • Alessia Cara 2 de diciembre Auditorio BB México
  • Mehro 8 de diciembre Auditorio BB México
  • The Rasmus 10 de diciembre de 2025 en el Auditorio Telmex  Zapopan
  • The Rasmus 12 de diciembre de 2025 en el Auditorio Banamex Monterrey
  • The Rasmus 13 de diciembre de 2025 en el Velodromo México
  • I love Dance 19 de diciembre Palacio de los deportes México

Febrero

  • Eladio Carrión  11 de febrero Auditorio Telmex Zapopan
  • Eladio Carrión  14 de febrero Palacio de los Deportes México

