El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 4 al 8 de septiembre, la boletera en coordinación con OCESA ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 8 de septiembre.

Lista completa de conciertos al 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster y Banamex

A continuación la lista completa de conciertos por mes que se encuentran al 2x1 por el Concert Week de Ticketmaster, OCESA y Banamex.

Septiembre

La Bande-Son Imaginaire 5 de septiembre Teatro Metropólitan México

Rusher 6 de septiembre Foro Puebla México

Estelares 7 de septiembre Lunario del Auditorio Nacional México

Torreblanca 10 de septiembre de 2025 Lunario del Auditorio Nacional México

Kamasi Washington 10 de septiembre Pepsi Center WTC México

Orishas 11 de septiembre Pabellón del Palacio de los Deportes México

Los Concorde 11 de septiembre Teatro Metropólitan México

La Vela Puerca 12 de septiembre Teatro Metropólitan México

Eslabón Armado 12 de septiembre Pepsi Center WTC México

Eslabón Armado 13 de septiembre Auditorio Telmex Zapopan

Tony Ann 13 de septiembre de 2025 Auditorio BB México

Rubytates 13 de septiembre Teatro Metropólitan México

Esteman & Daniela Spalla 18 de septiembre Palacio de los Deportes México

RØZ 19 de septiembre Pabellón del Palacio de los Deportes México

Maldita Vecindad 20 de septiembre Velódromo México

Kacey Musgraves Teatro Metropólitan 24 de septiembre México

Odisseo 26 de septiembre Teatro Diana Guadalajara

Camilo Séptimo 27 de septiembre Palacio de los Deportes México

Él Mató a un Policía Motorizado 27 de septiembre Pepsi Center WTC México

Homenaje a José José 30 de septiembre Auditorio Nacional México

Octubre

Lamp 1 de octubre Auditorio BB México

Se So Neon 2 de octubre Teatro Metropólitan México

Daniel Sosa 2 de octubre Teatro Diana Guadalajara

Odisseo 4 de octubre Escenario GNP Seguros Monterrey

Chayanne 8 de octubre Palacio de los Deportes México

Chayanne 9 de octubre Palacio de los Deportes México

Los Bunkers 10 de octubre Teatro Diana Guadalajara

El Tri 12 de octubre Auditorio Nacional México

Poppy 12 de octubre Auditorio BB México

Steven Wilson 13 de octubre de 2025 Auditorio Telmex Zapopan

Steven Wilson 14 de octubre de 2025 Pepsi Center WTC México

Hozier 14 de octubre Palacio de los Deportes México

Girl Ultra 16 de octubre Foro Puebla México

The Lumineers 17 y 18 de octubre Pepsi Center WTC México

Cuarteto de Nos 18 de octubre Palacio de los Deportes México

Ocean Alley 20 de octubre Lunario del Auditorio Nacional México

RuPaul's Drag Race 21 de octubre de 2025 Pepsi Center WTC México

Chayanne 21 de octubre Palacio de los Deportes México

Kase.O 22 de octubre Auditorio Banamex Monterrey

Chayanne 22 de octubre Palacio de los Deportes México

Bandalos Chinos 22 de octubre Auditorio Telmex Zapopan

RuPaul's Drag Race GDL 23 de octubre de 2025 Teatro Diana Guadalajara

RuPaul's Drag Race Monterrey 25 de octubre de 2025 Escenario GNP Seguros Monterrey

Kase.O 25 de octubre Auditorio Telmex Zapopan

Chayanne 25 de octubre Estadio 3 de Marzo Zapopan

Los Bunkers 26 de octubre Teatro Metropólitan México

Bandalos Chinos 26 de octubre Escenario GNP Seguros Monterrey

Primal Scream 27 de octubre Teatro Metropólitan México

Primal Scream 29 de octubre Teatro Diana Guadalajara

Las víctimas del Dr. Cerebro 31 de octubre de 2025 Foro Puebla Puebla

Morrisey 31 de octubre Palacio de los Deportes México

El Zar 31 de octubre Auditorio BB México

Bandalos Chinos 31 de octubre Ciudad de México Auditorio Nacional

Noviembre

Odisseo 1 de noviembre Auditorio Nacional México

Mad House 1 de noviembre Velódromo México

Kerala Dust 1 de noviembre Auditorio BB México

Kenny y los Eléctricos 1 de noviembre Foro Puebla México

Lila Downs 2 de noviembre Auditorio Nacional México

Morrisey 4 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan

Sharif 6 de diciembre de 2025 Pabellón del Palacio de los Deportes México

San Pascualito Rey 7 de noviembre Auditorio BB México

Los Auténticos Decatentes 7 de noviembre Estadio Alfredo Harp Helú México

Los Blenders 8 de noviembre Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes México

Alan Sutton 12 de noviembre Teatro Diana Guadalajara

Dorian 13 de noviembre Teatro Metropólitan México

Ximena Sariñana 14 noviembre de 2025 Teatro Metropólitan México

Alan Sutton 14 de noviembre Auditorio BB México

Abono general Corona Capital 14 a 16 de noviembre Autódromo Hermanos Rodríguez México

Panteón Rococó 15 de noviembre Fórum de Mundo Imperial Guerrero

Macario 15 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México

Dillom 15 de noviembre Pepsi Center WTC México

Los Fabulosos Cadillacs 19 de noviembre Auditorio Nacional México

Los Tigres del Norte 20 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan

Daniel Sosa 20 de noviembre Escenario GNP Seguros Monterrey

La Delio Valdez 21 de noviembre Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes México

Kuelgue 21 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México

Neto Peña 22 de noviembre Lunario del Auditorio Nacional México

Los Cafres 22 de noviembre Teatro Metropólitan México

Abono general Coca Cola Flow Fest 22 a 23 de noviembre Autódromo Hermanos Rodríguez México

Los Fabulosos Cadillacs 24 de noviembre Auditorio Nacional México

Sigur Rós 26 de noviembre de 2025 Auditorio Nacional México

Manuel Medrano 26 de noviembre Auditorio Telmex Zapopan

Manuel Medrano 27 de noviembre Palacio de los Deportes México

Panteón Rococó 28 de noviembre Estadio GNP Seguros México

SFDK 28 de noviembre Pabellón del Palacio de los Deportes México

Manuel Medrano 28 de noviembre Auditorio Banamex Monterrey

Fangoria 28 de noviembre Palacio de los Deportes México

Silvestre y la Naranja 29 de noviembre Auditorio BB México

Daniel Sosa 30 de noviembre Auditorio Nacional México

Billy Idol 30 de noviembre Estadio Alfredo Harp Helú México

Diciembre

Anjuanadeep 2 de diciembre Velódromo México

Alessia Cara 2 de diciembre Auditorio BB México

Mehro 8 de diciembre Auditorio BB México

The Rasmus 10 de diciembre de 2025 en el Auditorio Telmex Zapopan

The Rasmus 12 de diciembre de 2025 en el Auditorio Banamex Monterrey

The Rasmus 13 de diciembre de 2025 en el Velodromo México

I love Dance 19 de diciembre Palacio de los deportes México

Febrero