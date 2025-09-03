Este domingo 7 de septiembre el Centro Histórico de Guadalajara celebrará el Día de la Torta Ahogada. El platillo icónico tapatío suele festejarse cada 10 de septiembre en la capital de Jalisco. En esta ocasión, desde las 9:30 de la mañana en el Paseo Alcalde entre Pedro Moreno y Morelos, torteros y familias se reunirán para celebrar el icónico platillo de la gastronomía tapatía.

Uno de los principales intereses de la festividad es el concurso “Ponle salsa a tu torta”, en el que los participantes utilizaran su creatividad con distintos ingredientes para sorprender el paladar de los jueces. Torteros, comunidades, foodies e invitados especiales se reunirán para decidir qué salsa merece el título de la más emblemática de la ciudad, y tu decisión puede ser importante para definir este importante podio. Pues ni Guadalajara, ni las tortas ahogadas se entienden sin sus salsas.

El perfil oficial de Facebook de Cultura Guadalajara confirmó que entre los festejos se tiene pensado entregar tortas gratuitas en una dinámica que será revelada el mismo día del evento. Así que no te puedes perder esta oportunidad de celebrar uno de los grandes platillos en la historia gastronómica de Guadalajara.

Además de sabores y comensales, se espera que la fiesta por el Día Municipal de la Torta Ahogada en Guadalajara incluya mariachi y diversos festejos.

