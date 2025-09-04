Arena Guadalajara: ¿Cuántas veces se ha retrasado su inauguración?

La espera para que la Arena Guadalajara, el recinto que promete ser un espacio multifuncional para eventos de entretenimiento de talla internacional, abra sus puertas ha sido extensa, pues algunos contratiempos en su construcción ha obligado a retrasar su apertura varias veces.

Tras varios meses de espera, se ha anunciado que la Arena Guadalajara finalmente quedará inaugurada el próximo 2 de octubre, con el concierto de la banda estadounidense de pop rock Maroon 5.

De acuerdo con Dante Guillén, vocero oficial del proyecto, la Arena Guadalajara "nace con la visión de ofrecer a Jalisco y a México un espacio digno de los mejores eventos del mundo. La Arena Guadalajara es sinónimo de innovación, hospitalidad y excelencia, y estamos orgullosos de abrir sus puertas con un espectáculo de la magnitud de Maroon 5".

La Arena Guadalajara fue diseñada para ser un novedoso recinto de espectáculos, con una capacidad de hasta 20 mil personas en el escenario central, adaptable para distintos tipos de presentaciones.

Desde su planeación, este recinto ha sufrido múltiples percances, lo que ha llevado a los organizadores a la reprogramación y cancelación de conciertos de destacados artistas nacionales e internacionales como Carlos Rivera y Katy Perry, generando incertidumbre, decepción y malestar entre las personas que ya contaban con sus boletos.

¿Cuántas veces se aplazó la inauguración de la Arena Guadalajara?

Las labores de construcción de la Arena Guadalajara comenzaron en el 2022, luego de que las obras sufrieran retrasos debido a la pandemia de Covid-19.

Inicialmente, se esperaba que el nuevo coloso de espectáculos abriera sus puertas en el segundo semestre del 2024. Posteriormente, se anunció que su inauguración, a cargo del cantante Carlos Rivera, se efectuaría el 22 de febrero de este año.

En aquella ocasión, el vocero del recinto, Dante Guillén, explicó en entrevista para EL INFORMADOR que el cambio de fecha se debió a diversos contratiempos en la fase final de su construcción.

"El cambio de fechas se debió a retrasos de la fase final de la construcción. Te puedo hablar de la disponibilidad de mano de obra calificada, el trabajo milimétrico de la instalación de las gradas y los cristales, así como el suministro de grandes estructuras y equipos tecnológicos traídos del extranjero", expuso Guillén.

"Es importante mencionar que la Arena a Guadalajara es un recinto sumamente complejo en detalles, en componentes, en ingeniería; no es un edificio que se hace frecuentemente. Es una arena de clase mundial hecha a la medida" , detalló.

Después, a tan solo cuatro días de su apertura el 25 de abril, los organizadores confirmaron que el recinto todavía no estaba listo para recibir al público y cancelaron las presentaciones de varios artistas.

"Debido a que la construcción de la Arena Guadalajara no estará terminada con los estándares de seguridad y comodidad para el público y nuestros artistas en la fecha prevista, Zignia Live informa que los conciertos de: Carlos Rivera (25 abril 2025), Intocable (26 abril) y Katy Perry (01 y 02 mayo) en la Arena Guadalajara, serán cancelados", explicó un comunicado oficial emitido por Zignia Live, empresa operadora del nuevo foro de espectáculos.

Luego de estos sucesos, la apertura del recinto se había programado para el sábado 17 de mayo, con la presentación del cantante y compositor brasileño Roberto Carlos. Sin embargo, como resultado de una decisión conjunta entre los organizadores y autoridades municipales, se determinó una cancelación de último momento, argumentando que se velaba por la seguridad de los asistentes.

Esta noticia generó un gran descontento en el público, quienes ya se encontraban afuera de las instalaciones de la Arena Guadalajara para disfrutar del espectáculo. Aunque se informó del reembolso de los boletos, algunos fanáticos, provenientes de otras regiones del país, lamentaron los gastos que destinaron para su traslado y hospedaje.

Arena Guadalajara abrirá sus puertas con concierto de Maroon 5

Se espera que la Arena Guadalajara reciba al público a partir del 2 de octubre, con la presentación de Maroon 5, cuyos boletos pueden adquirirse en preventa exclusiva de Crédito Banco Azteca el 4 y 5 de septiembre, y en venta general a partir del 6 de septiembre a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Guadalajara.

Además de la banda estadounidense, se espera que Yuri, José Madero, Fey, Pimpinela, entre otros artistas, sean los protagonistas de las siguientes fechas en el recinto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

