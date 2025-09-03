Gobierno de Jalisco recibe 550 solicitudes de apoyos para la generación de empleos

El Gobierno del Estado ha recibido hasta el momento 550 solicitudes de apoyos del programa Crecer al Estilo Jalisco lanzado para fortalecer el empleo formal.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico, explicó que este programa cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos para apoyos directos.

"Lo que estamos haciendo es otorgar apoyos para todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generaron empleo formal".

Para recibir los apoyos las empresas debieron generar empleos en el periodo comprendido del 1 de septiembre del 2024 al 31 de agosto del 2025.

"Es decir una empresa que tenía 10 colaboradores en septiembre del año pasado y que cerró en agosto con 18 personas sobre esas 8 personas aplica para una bolsa", explicó.

El programa fue lanzado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y el Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (Fimja).

"Vamos por debajo de la meta que teníamos establecido para estas fechas del año, pero seguimos creciendo, sigue habiendo generación de empleos y lo que hacer es incentivar a aquellas empresas que están creciendo que están desarrollando y que siguen apostando y apuntalando su crecimiento es a los que estamos ayudando", dijo.

Recordó que anteriormente se lanzaban apoyos pero los programas eran complejos y no se entregaban todos los recursos.

"Es un programa muy simple que va enfocado desde las micro y pequeñas empresas hasta las grandes empresas", añadió.

La diputada local Gabriela Cárdenas confió en que el próximo año este programa de apoyos tenga una bolsa superior.

"Actualmente está abierta la convocatoria por eso estamos reuniéndonos con empresarios y empresarias para que puedan aplicar a estos fondos que existen. Lo que estamos buscando es que el próximo año pueda crecer más, por el momento hay 550 solicitudes recibidas, lo que quiere decir que es atractivo para quienes están generando empleos", comentó.

Los apoyos del programa para el caso de las microempresas son de hasta 300 mil pesos, en pequeñas empresas hasta un millón de pesos, en medianas empresas, hasta 2.5 millones de pesos y en grandes empresas, hasta 5 millones de pesos.

Las compañías participantes podrán acceder a distintos montos de apoyo, dependiendo de su tamaño.

