Estas fueron las parejas y familia de Giorgio Armani, legendario diseñador de modas

El mundo de la moda ha tenido una gran pérdida, pues el legendario diseñador Giorgio Armani falleció hoy, 4 de septiembre.

El también conocido como el rey de la moda italiana murió a los 91 años de edad, así lo dio a conocer la cuenta oficial de Giorgio Armani en Instagram. De acuerdo con la publicación, el diseñador falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, quienes siempre estuvieron presentes en cada paso que dio en su carrera en la industria de la moda.

Asimismo se destacó que Armani trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros.

¿Quiénes fueron las parejas de Giorgio Armani?

Fue en una entrevista con “Il Messaggero”, donde Giorgio Armani se abrió al tema de su vida amorosa a lo largo de su vida.

Contó que en Misano Mare vivió su primer amor masculino, un sentimiento que lo llenó de emoción y curiosidad. Armani confesó que no lo comprendía del todo en ese momento, que no hacía diferencias entre hombres y mujeres, solo sentía una atracción pura y bella. “Era una gran emoción. Nunca lo había contado”, confesó, revelando un lado íntimo y vulnerable de su historia.

Por otro lado, una de las personas especiales, quien fue su compañero de vida y a la vez socio con quien fundó su marca, fue Sergio Galeotti, arquitecto y cofundador de la casa Armani. Se conocieron en 1966 en Versilia y juntos fundaron la empresa en 1975.

La familia de Giorgio Armani, la leyenda de la moda en el mundo

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, su madre, Maria Raimondi, modesta pero digna, inculcó en él la ética de “menos, pero mejor”. Además de Giorgio, la familia incluye a su hermana Rosanna, quien ha contribuido al negocio familiar, y un hermano mayor, Sergio, sobre quien no se elaboran muchos detalles; sin embargo, se conoce que falleció.

Por otro lado, en 2021, publicó en 10 Magazine un conmovedor ensayo sobre su visión de la familia. En él, destacó a su hermana Rosanna, a su fiel colaborador Leo, a sus sobrinas Roberta y Silvana, y a su sobrino Andrea, como reflejo de esa combinación de cariño y responsabilidad compartida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS