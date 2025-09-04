Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de septiembre hoy jueves 4. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Lateindo Latino by Bézam en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey

Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey

Guardianes de la bohemia en el Teatro Metropólitan de México

Do you remember en el Foro Red Access de México

French 79en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México

Old Days Band & Strings en Alboa Pedregal de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México

La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey

David Pabón en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande en México

Gustavo Lara en el Foro Red Access de México

Germaine Valentina en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Homenaje Urbano a Rockdrigo González en le Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Collage en el Foro Red Access de México

Little Jesús en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Roberto Blades en La Maraka de México

Jacob Collier en el Teatro Diana de Guadalajara

Joss Vecar "Latidos" en el Foro Red Access de México

Heidy Infante en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México

Playa Limbo en El Cantoral de México

Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México

Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México

Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México

Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco

Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara

Trendline en el Foro Red Access de México

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Marco Mares en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México

Nicho Hinojosa en La Maraka de México

Fey en el Auditorio Nacional de México

Bacilos en La Maraka de México

Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan de México

Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Los Yonic's en el Teatro Metropólitan de México

Tardes de Serenata La Orginal Rondalla de Saltillo de la UAAAN en el Teatro Metropólitan de México

La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México

Paul Young en La Maraka de México

Chacho Gaytan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México

Sam Eastmond en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Guadalupe Pineda en La Maraka de México

Cicle of Live en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Kaoru Watanabe en el Teatro Juárez de Guanajuato

Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México

Girl Ultra en el Foro Tims de Monterrey

Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México

El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México

Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey

Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México

Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México

Pimpinela en el Auditorio Nacional de México

Leo Rizzi en La Maraka de México

A*Teens en La Maraka de México

Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Sun Ra Arkestra en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Enrique Guzmán en La Maraka de México

Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Neo 5 live show en el Foro Red Access en México

Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México

Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional de México

Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan

Liberación en el Auditorio Nacional de México

Khea en el Teatro Diana de Guadalajara

La Castañeda en La Maraka de México

Los Vallarta en el Foro Red Acces de México

Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Jua n

n Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México

Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México

Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara

Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara

Laureano Brizuel en La Maraka de México

Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco

The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México

Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México

I love dance en el Palacio de los Deportes de México

Mercurio en La Maraka de México

ARCANO en el Auditorio Nacional de México

Natalie Imbruglia en La Maraka de México

Francisco Céspedes en La Maraka de México

Kalimba en el Auditorio Nacional de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan

Lorenzo Antonio en La Maraka de México

Tatiana "Retro Pop" en La Maraka de México

Elefante en el Auditorio Nacional de México

La Texana en el Teatro Metropólitan de México

Las Angélicas, El Show en La Maraka de México

Aleks Syntek en el Auditorio Naiconal de México

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México

