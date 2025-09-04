Jueves, 04 de Septiembre 2025

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 4 de septiembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de septiembre hoy jueves 4. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Lateindo Latino by Bézam en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey
  • Guardianes de la bohemia en el Teatro Metropólitan de México
  • Do you remember en el Foro Red Access de México
  • French 79en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • Old Days Band & Strings en Alboa Pedregal de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México
  • La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey
  • David Pabón en Al Chile Bar y Restaurante La Familia Grande en México
  • Gustavo Lara en el Foro Red Access de México
  • Germaine Valentina en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Homenaje Urbano a Rockdrigo González en le Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Collage en el Foro Red Access de México
  • Little Jesús en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Roberto Blades en La Maraka de México
  • Jacob Collier en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Joss Vecar "Latidos" en el Foro Red Access de México
  • Heidy Infante en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México
  • Playa Limbo en El Cantoral de México
  • Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México
  • Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México
  • Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México
  • Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco
  • Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Trendline en el Foro Red Access de México
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Marco Mares en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México
  • Nicho Hinojosa en La Maraka de México
  • Fey en el Auditorio Nacional de México
  • Bacilos en La Maraka de México
  • Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan de México
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

  • María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Los Yonic's en el Teatro Metropólitan de México
  • Tardes de Serenata La Orginal Rondalla de Saltillo de la UAAAN en el Teatro Metropólitan de México
  • La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México
  • Paul Young en La Maraka de México
  • Chacho Gaytan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México
  • Sam Eastmond en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Guadalupe Pineda en La Maraka de México
  • Cicle of Live en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Kaoru Watanabe en el Teatro Juárez de Guanajuato
  • Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México
  • Girl Ultra en el Foro Tims de Monterrey
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México
  • El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México
  • Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey
  • Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México
  • Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México
  • Pimpinela en el Auditorio Nacional de México
  • Leo Rizzi en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Sun Ra Arkestra en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Enrique Guzmán en La Maraka de México
  • Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Neo 5 live show en el Foro Red Access en México
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México
  • Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional de México
  • Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Liberación en el Auditorio Nacional de México
  • Khea en el Teatro Diana de Guadalajara
  • La Castañeda en La Maraka de México
  • Los Vallarta en el Foro Red Acces de México
  • Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Juan
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México

  • Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Laureano Brizuel en La Maraka de México
  • Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco
  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México
  • I love dance en el Palacio de los Deportes de México
  • Mercurio en La Maraka de México
  • ARCANO en el Auditorio Nacional de México
  • Natalie Imbruglia en La Maraka de México
  • Francisco Céspedes en La Maraka de México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Lorenzo Antonio en La Maraka de México
  • Tatiana "Retro Pop" en La Maraka de México
  • Elefante en el Auditorio Nacional de México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan de México
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka de México
  • Aleks Syntek en el Auditorio Naiconal de México
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México

