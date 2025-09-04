Personal de la División USAR de la Protección Civil y Bomberos de Zapopan rescató a una mujer tras reportarse que había caído dentro de una cripta en el Panteón Municipal de Altagracia.

Los hechos ocurrieron el día de ayer en la colonia Altagracia de Zapopan. Elementos de la la Policía de Zapopan, Salud Zapopan y SAMU de Jalisco, realizó labores de rescate en una cripta del Panteón Municipal de Altagracia, en la que se atendió a una mujer de aproximadamente 60 años de edad.

La persona se encontraba al fondo de una estructura de aproximadamente tres metros y medio de profundidad. Por ello, el equipo puso una estructura con poleas para descender una camilla y asegurar a la mujer de manera que pudiera ser extraída de la cripta con un ascenso controlado. Para su rescate se emplearon técnicas y equipo especializado para maniobras en espacios confinados.

Una vez fuera de la estructura la mujer fue trasladada consciente al Hospital General de Zapopan mejor conocido como el "Hospitalito", ubicado en la calle Ramón Corona 500 en el centro del municipio. Cabe destacar que no registraba fracturas aparentes.

Durante las labores de rescate, la zona fue asegurada por elementos policiales para permitir el trabajo de los rescatistas.

Te puede interesar: Gobierno de Jalisco recibe 550 solicitudes de apoyos para la generación de empleos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

