El hipnotista John Milton, conocido como “El Caballero de la Hipnosis”, fue víctima de un asalto el pasado 2 de septiembre de 2025, hecho que lo convirtió en tendencia en redes sociales. Un grupo de hombres armados lo interceptó mientras circulaba sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en Sinaloa, y lo obligó a entregar su camioneta tras realizar detonaciones al aire y al suelo.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando el también conferencista conducía una Cadillac blanca, modelo 2025, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán. En ese momento viajaba acompañado de su esposa, un amigo y dos mascotas rumbo a una rueda de prensa.

“Me encañonaron, pudiendo haberme despojado de la vida, no lo hicieron. Se tocaron el corazón, pero no se vale... con toda la impotencia pido que me ayuden a recuperar mis cosas”, relató Milton. Entre lo robado se encontraban maletas con pasaportes, visas, boletos de avión, ropa de trabajo y objetos personales.

Estado de salud tras el asalto

Horas después del incidente, el hipnotista grabó un video desde su casa para aclarar rumores sobre su condición. Confirmó que su estado de salud es estable y que ninguno de los pasajeros resultó herido. “No sé perdió la vida de nadie que eso es lo importante”, expresó, al tiempo que agradeció a quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Milton también compartió su sentir: “Hoy me siento herido en el corazón, agradezco, pero me siento herido en el alma”. Aunque explicó que solo sufrió un pequeño rasguño, recalcó que lo más doloroso fue el impacto emocional: “No me siento herido físicamente, me siento herido del corazón porque todavía creo en la bondad del ser humano”.

En sus declaraciones, el hipnotista desmintió rumores sobre su supuesta muerte y pidió “oraciones y buenas vibras” para seguir construyendo un mejor mundo.

“Estoy muy triste y espero seguir trabajando para hacer un mejor mundo... estamos bien, mi señora está tranquila y en paz. Será un momento de recapacitar”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a los responsables para que le devuelvan sus pertenencias y reiteró su gratitud al público por estar al pendiente: “Gracias por estar al pendiente de mí, no me pasó gran cosa... hasta mi perrita está llorando. Agradezco las muestras de cariño, estamos bien, tranquilos y en paz”.

