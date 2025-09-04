La Casa de los Famosos: Estos son los nominados para salir en la sexta semana

¿Te perdiste la sexta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025? No te preocupes, aquí te contamos los hechos más relevantes de la noche de ayer y quiénes son los integrantes que están en riesgo de salir el próximo domingo.

En esta ocasión, la gala estuvo llena de sorpresas, pues algunos cambios en la dinámica obligaron a ajustar las estrategias en tiempo real. En esta ocasión, los habitantes nominaron con tres, dos y un punto, dejando de lado el método tradicional. Otro giro inesperado fue la implementación en el proceso de unos sobres dorados de contenido misterioso.

¿Quién nominó a quién en La Casa de los Famosos México?

Aldo De Nigris: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Facundo

Dalilah Polanco: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Aldo

Mar Contreras: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah

Abelito: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Dalílah Polanco

Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Facundo y 1 punto a Shiky

Guana: 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Shiky

Alexis Ayala: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah y 1 punto a Facundo

Facundo: 3 puntos a Aarón, 2 puntos a Abelito y 1 punto a Mar Contreras

Luego de que todos los habitantes hicieran sus nominaciones, llegó una caja con 10 bolas; 8 blancas y 2 doradas, las cuales decidieron el rumbo del juego.

Al sacar las bolas doradas, Elaine Haro y Alexis Ayala tuvieron la oportunidad de tomar un sobre con contenido secreto para modificar su puntuación. Ambos se seleccionaron mutuamente, y al abrir sus respectivos sobres, se dieron cuenta de que los dos se restaron cuatro puntos, por lo que quedaron fuera de la placa.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

Facundo, con 21 puntos

Shiky, con 16 puntos

Dalilah, con 2 puntos

Aarón, con 3 puntos

Abelito, con 2 puntos

Con el juego por la salvación todavía pendiente, se sabe que uno de estos nombres abandonará esta lista. El resto se tendrá que subir a la placa el próximo domingo, con el riesgo de abandonar La Casa de forma definitiva.

