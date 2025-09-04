Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paso de la onda tropical número 30 y el aire húmedo del océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco.Debido al fenómeno meteorológico presente en Jalisco, se prevén lluvias puntuales muy fuertes con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros (mm).Además, el estado espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C; viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas del estado.Según datos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, debido al paso de una onda tropical con inestabilidad de la atmósfera en la parte media, no se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde para el Área Metropolitana de Guadalajara.A continuación compartimos la probabilidad de lluvia en Guadalajara para este jueves 4 de septiembre.Según los datos compartidos, la lluvia en Guadalajara comenzará a partir de las 14:00 horas y continuará hasta la noche de este jueves. Invitamos a la población a tomar sus precauciones si se encuentra circulando por las vialidades del AMG durante estas horas. Con información del SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF