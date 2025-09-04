Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el paso de la onda tropical número 30 y el aire húmedo del océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco.

Debido al fenómeno meteorológico presente en Jalisco, se prevén lluvias puntuales muy fuertes con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros (mm) .

Además, el estado espera cielo nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

Lee también: Congreso de Jalisco consultará el uso de scooters

Durante la tarde, se prevé ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C; viento de dirección variable de 10 a 20 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas del estado.

¿A qué hora lloverá HOY en Guadalajara?

Según datos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG , debido al paso de una onda tropical con inestabilidad de la atmósfera en la parte media, no se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde para el Área Metropolitana de Guadalajara .

A continuación compartimos la probabilidad de lluvia en Guadalajara para este jueves 4 de septiembre.

Te recomendamos: Lluvia vespertina arrasa con 14 árboles en Guadalajara

HORARIO TEMPERATURA PROBABILIDAD DE LLUVIA EN EL TERRITORIO ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 19 °C - - 10:00 horas 21 °C - - 11:00 horas 23 °C - - 12:00 horas 24 °C - - 14:00 horas 26 °C 30 % 0.3 mm 17:00 horas 24 °C 70 % 4.1 mm 20:00 hora 19 °C 80 % 2.8 mm 23:00 horas 18 °C 40 % 2.4 mm

Según los datos compartidos, la lluvia en Guadalajara comenzará a partir de las 14:00 horas y continuará hasta la noche de este jueves. Invitamos a la población a tomar sus precauciones si se encuentra circulando por las vialidades del AMG durante estas horas .

Con información del SMN, IAM y Meteored.

Te puede interesar: La mejor torta ahogada de Guadalajara, según Google Maps

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF