Entretenimiento

Ticketmaster pone al 2x1 estos conciertos en Guadalajara por el Concert Week

El Concert Week pone 15 conciertos en el Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Ticketmaster tiene 15 conciertos al 2x1 por el Concert Week de Banamex. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 4 al 8 de septiembre, la boletera en coordinación con OCESA ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 8 de septiembre.

Estos son los conciertos al 2x1 en Guadalajara por el Concert Week de Ticketmaster

Artista Fecha Recinto
Odisseo  26 de septiembre  Teatro Diana
Daniel Sosa 2 de octubre Teatro Diana
Los Bunkers  10 de octubre  Teatro Diana 
Steven Wilson 13 de octubre Auditorio Telmex 
Bandalos Chinos  22 de octubre  Auditorio Telmex 
RuPaul's Drag Race  23 de octubre  Teatro Diana 
Kase.O  25 de octubre Auditorio Telmex
Chayanne 25 de octubre  Estadio 3 de Marzo
Primal Scream 29 de octubre Teatro Diana
Morrisey  4 de noviembre Auditorio Telmex 
Alan Sutton 12 de noviembre Teatro Diana 
Los Tigres del Norte 20 de noviembre  Auditorio Telmex
Manuel Medrano  26 de noviembre Auditorio Telmex 
The Rasmus 10 de diciembre  Auditorio Telmex
Eladio Carrión 11 de febrero Auditorio Telmex

