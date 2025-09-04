El día de hoy se publicó la lista de conciertos a los que aplica el Concert Week en Ticketmaster. Del 4 al 8 de septiembre, la boletera en coordinación con OCESA ofrecerán una promoción imperdible sobre un largo listado de conciertos: dos boletos al precio de uno. Esta iniciativa busca acercar a los fanáticos a sus artistas preferidos.

El único requisito para disfrutar del 2x1 por el Concert Week en Ticketmaster es realizar la compra de tus boletos con una tarjeta de Banamex, sea débito o crédito. La oferta sólo se mantendrá activa en los sitios web de Ticketmaster y Eticket.

Ten en cuenta que si realizas el pago con una tarjeta de crédito Banamex, además del 2x1, podrás acceder a un modo de pago de tres meses sin intereses, siempre y cuando logres una compra mínima de 3 mil pesos. La promoción se encuentra activa en este momento y se podrá aprovechar hasta el 8 de septiembre.

Estos son los conciertos al 2x1 en Guadalajara por el Concert Week de Ticketmaster

Artista Fecha Recinto Odisseo 26 de septiembre Teatro Diana Daniel Sosa 2 de octubre Teatro Diana Los Bunkers 10 de octubre Teatro Diana Steven Wilson 13 de octubre Auditorio Telmex Bandalos Chinos 22 de octubre Auditorio Telmex RuPaul's Drag Race 23 de octubre Teatro Diana Kase.O 25 de octubre Auditorio Telmex Chayanne 25 de octubre Estadio 3 de Marzo Primal Scream 29 de octubre Teatro Diana Morrisey 4 de noviembre Auditorio Telmex Alan Sutton 12 de noviembre Teatro Diana Los Tigres del Norte 20 de noviembre Auditorio Telmex Manuel Medrano 26 de noviembre Auditorio Telmex The Rasmus 10 de diciembre Auditorio Telmex Eladio Carrión 11 de febrero Auditorio Telmex

