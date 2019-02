Plutarco Haza conecta con el inglés

Una nueva etapa llega para Plutarco Haza, quien tras participar en la bio-serie “El secreto de Selena” e integrarse a la reciente producción de “Silvia Pinal: frente a ti”, vuelve al cine con una propuesta que lo encara por primera vez ante un libreto escrito en inglés.

El actor, quien también retoma la puesta teatral “Extraños en un tren” en la capital del país, señala que esta nueva oportunidad cinematográfica surge de la mano del director mexicano Christian Cavazos, quien consideró a Plutarco para protagonizar “El jardín”, filme que alista su estreno para reflejar un rostro crudo de México: los conflictos y asesinatos que ocasionan las disputas por la tierra y el impacto que el narcotráfico tiene en estas situaciones que aquejan principalmente a las comunidades alejadas de las metrópolis.

“Fue un proceso de tres años de audición para poderme quedar con el personaje, me siento con mucha expectativa de que haya quedado bien y esto nos abra más puertas. Yo hablo muy bien el inglés, pero es un personaje que tenía que tener un acento particular, lo difícil no es actuar, sino pensar en inglés, que la emotividad pueda conectar aunque tu lengua materna sea otra”.

Haza considera que esta historia es bastante sensible al partir de las vivencias de dos hermanos que deciden alzar la voz y buscar salir de estas situaciones de desplazamiento y arrebato de sus tierras de orígenes.

“Son dos chavitos que viven en un ejido de una comunidad pobre y campesina que están resistiendo a los narcotraficantes, los presionan y como no ceden, terminan matando a algunos ejidatarios y a la familia de estos protagonistas, pero en lugar de huir, uno de ellos decide vengarse y va buscando en los escalafones hasta llegar a los narcos-políticos. Allí aparece mi personaje en esta cadena de venganza”.

Quiere más personajes

Ante sus recientes participaciones en series que retratan las complejas y cautivadoras vidas de dos mujeres íconos de la cultura mexicana: Selena -interpretando a Carlos Valdez- y Silvia Pinal -en el papel del productor y guionista Gregorio Walerstein-, Plutarco comparte su interés por sumarse a más producciones de estas características, en las que no solo tiene el reto de encarnar a personajes de la vida real que fueron sumamente populares en la vida artística y social de nuestro país, sino también mostrar su personalidad lejos de los reflectores.

“Gregorio Walerstein fue fundamental para que doña Silvia se volviera una estrella. Estos personajes por un lado son sencillos, pero también difíciles. Walerstein y Carlos Valdez no fueron tan conocidos físicamente, en eso no hay tanta comparación conmigo por parte del público, pero como hay pocos videos o material público sobre ellos, yo no sabía muy bien cómo hablaban o se desenvolvían en su día a día. Es allí cuando puedes armar a un personaje de cero, por lo que hice mucha investigación”.

Haza comenta que en México existen cientos de personajes de la vida real que, de ser llevadas a televisión en formato de bio-serie, serían sin duda un gran contenido para el espectador, teniendo en mente las virtuosas vidas que emblemas del entretenimiento como Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” o el torero Diego Silveti.

“Hay varios personajes que me podrían quedar y me sentiría muy honrado si me pudieran considerar, pero al ya haber tantas series de este tipo no sabes cuándo el público se pueda cansar, pero mientras eso no pase la cuestión será ir haciendo estas bio-series cada vez mejor. Esto también da un respiro a las series de acción y narcotraficantes como protagonistas, en esta etapa en las que además de telenovelas estamos con mucha variedad de series y diferentes plataformas”.

Con el “bibi” en la mano

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Leonardo, al lado de su actual pareja, Ximena del Toro, el actor relata la felicidad de volver a repetir la experiencia de la paternidad y dejar atrás las inseguridades que como padre primerizo vivió con su primogénito, Nicolás, cuando tenía una relación sentimental con la actriz Ludwika Paleta.

“Ha sido algo increíble. Al principio me sentía asustado a pesar de que soy papá desde hace 19 años porque hay cosas de las que ya no te acuerdas, pero también soy más consciente del mundo, ya no estoy tan chavo y eso te ayuda a que no te preocupes por otros aspectos. Estoy muy ocupado por hacer un buen trabajo, revivo lo que ya experimenté hace 19 años y también descubro cosas nuevas”.