Los hombres de la diva viviente, Silvia Pinal

Este domingo 24 de febrero a las 22:00 horas, será el estreno de “Silvia… Frente a ti”, biopic de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal, cuya protagonista es Itatí Cantoral. Y a partir del 25 de febrero, la serie se transmitirá de lunes a viernes a las 20:30 por el canal Las Estrellas. El proyecto producido por Carla Estrada tiene un elenco conformado de actores de cine, teatro y televisión, una de estas figuras es Sebastian Moncayo a quien recientemente lo vimos en la última temporada de “Club de cuervos” como uno de los villanos de este proyecto de Netflix.

El actor en la serie sobre la vida de Pinal, recrea al “Señor Telenovela”, a don Ernesto Alonso, pero justo no lo interpreta en su etapa de productor, lo hace durante su juventud, cuando tanto él como Silvia tenían el sueño de ser actores, será más bien un amigo, un cómplice en la vida de este icono de la actuación y musa de Luis Buñuel y Diego Rivera.

“Estamos por estrenar una bioserie que ha dado mucho de qué hablar por el tiempo que tardó su producción y después por la calidad con la que fue hecha”, comparte Sebastian en entrevista, quien señala que estuvo en el momento y lugar indicado para poder ser parte de este proyecto. “Carla estaba buscando a su Ernesto Alonso y me vio en una serie que estaba haciendo yo en ese momento, me pidió que yo hiciera el papel al siguiente día en su oficina, fui a Televisa, hice un casting con Itatí y antes de salir de la empresa ya estaba hablando sobre el contrato, fue muy rápido”.

Sobre las referencias que tenía sobre Ernesto Alonso y cómo fue construyendo el personaje para esta serie, cuenta, “yo lo conocí cuando inicié mi carrera, por ahí de 1997, fue muy poco el tiempo que conviví con él, pero llegué a conocerlo. Sé la calidad y el lugar que tenía. Sin embargo, lo abordamos (en la serie) desde que él comenzó su carrera, desde que era un actor en búsqueda de esa fama, de esa notoriedad; que con Silvia Pinal, de la mano, fueron caminando hacia el éxito como histriones. La faceta de productor de Ernesto Alonso viene después, una vez que está consolidada la empresa Televisa y por encargo de Emilio Azcárraga Milmo en aquel entonces… Pero no se verá esa faceta, solo su amistad con Silvia Pinal”.

En cuanto a los retos y la responsabilidad de tomar un personaje de esta magnitud, Sebastian la califica como enorme, “fue desde el momento en el que me dieron el papel y se hizo sentir en Televisa. Todo el mundo me paraba para contarme alguna anécdota o situación que mostraba el carácter de este señor, pero todos con mucho cariño. Él es un icono de la televisión mexicana que solamente dejó recuerdos buenos para la gente que convivió con él, fue un hombre de una vida intachable”.

Disfrútalo en “Club de cuervos”.

Sebastián comenzó a aparecer en “Club de cuervos” desde la temporada dos, pero su personaje de “Maldonado” fue creciendo. En la temporada tres se relacionó con “Isabel Iglesias” (Mariana Treviño) y en la última entrega, que ya está disponible en Netflix, su personaje todavía cobra mayor relevancia al grado de convertirse en uno de los grandes villanos de la trama.

“Es un rol antagonista muy divertido. Son tres personajes los villanos en esta temporada, un antagonista natural a los ‘Cuervos’, es el que los quiere destruir; otro que es el presidente de la liga mexicana que ve los intereses económicos y otro que es el mío, un personaje muy adorable que tiene muchas particularidades de carácter muy entretenidas que irá mostrando durante la temporada”. Finaliza la entrevista Sebastian al reconocer que estos dos proyectos televisivos le darán más oportunidades en su carrera como actor durante este 2019.

Alberto Casanova, en la piel de Rafael Banquells

Alberto Casanova. El actor se suma a las filas de Televisa. ESPECIAL

Otro de los actores que participa en la serie sobre la vida de Silvia Pinal es Alberto Casanova quien en entrevista comparte las emociones de formar parte de esta trama, su primer proyecto en Televisa luego de haber hecho una carrera en las filas de TV Azteca. El actor da vida a Rafael Banquells, el primer esposo de la musa de Luis Buñuel.

“Estamos hablando de la máxima diva de este país, la señora Silvia Pinal, súper lujo hacerle una serie en vida a una súper estrella, una gran actriz del Cine de Oro y quien hasta la fecha sigue haciendo telenovelas, es una linda persona”, comparte Alberto.

“Esta es prácticamente mi entrada a Televisa y fue de una manera muy extraña, yo tenía una representante que me llevó al casting, a mí me dejaron pasar a Televisa, a ella no. Y justo en la oficina de Carla Estrada se hizo el casting, eran muchos actores, tanto para este personaje como para otros, estaba llena la oficina de la productora”, agrega.

Cuenta Alberto que desde siempre ha admirado el trabajo de Carla Estrada, cuando supo que quería dedicarse definitivamente a la actuación, fue cuando vio la telenovela “Amor real”, por lo que no dudó ni dos veces ser parte de este proyecto cuando le dijeron que se había quedado con el personaje. “Ella me llamó y me dijo: ‘no sabes las ganas que tenía de que te quedaras en una telenovela mía, en este caso una serie, bienvenido a mi equipo, harás a Rafael Banquells’. Y yo muy feliz porque es un sueño cumplido haber trabajado con ella, espero que se hagan muchos más proyectos con Carla”.

En cuanto a encarnar a un personaje tan importante del teatro, el cine y la televisión, por ejemplo, don Rafael dio vida a “Gutierritos”, Alberto señala: “Es un personaje sumamente importante, tanto en la vida de Silvia Pinal porque fue su primer esposo, así como en la industria de la televisión, del cine y el teatro. Yo no alcancé a conocerlo, pero gente de Televisa sí, me orientaron para trabajar al personaje, era un gran director de teatro, un gran actor de cine y estuvo en la segunda telenovela más exitosa de todos los tiempos que fue sin duda ‘Gutierritos’. Fue una persona muy importante para el espectáculo de este país”.

El personaje de Alberto saldrá a partir del segundo capítulo de la serie, comparte más escenas con Nicole Vale, quien hace a Silvia Pinal en su juventud, con Itatí tuvo menos acercamiento; sin embargo, sabe del gran profesionalismo que la estrella de las telenovelas le puso a este rol tan importante para su carrera.

Por otro lado, Alberto resaltó el tino y la magia que tiene Carla Estrada para recrear la Época de Oro, señala que nadie como ella para retratar en televisión las historias de época.

Finalmente, el actor espera pronto dar noticias sobre un nuevo proyecto televisivo, ahora con Telemundo.