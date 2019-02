Rodrigo Cuevas quiere ser "Un poquito tuyo"

Hoy, en punto de las 19:30 horas, se estrenará a través de la señal de Imagen Televisión el melodrama “Un poquito tuyo”, protagonizada por Marjorie de Sousa, Lorena Herrera, Raúl Coronado y Jorge Salinas, una trama con toques de comedia y muchos enredos que espera conquistar al público, pues además ofrecerá personajes entrañables como el que interpreta el actor Rodrigo Cuevas: “Paulino”, un diseñador de interiores que pondrá la vivacidad en la trama.

“Paulino”, además de diseñador de interiores, es asesor de imagen, encargado de posicionar socialmente a “Elvis” (Raúl Coronado) dentro de la élite mexicana. “Es una emoción porque desde hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar en este canal ya que había visto todos los proyectos de calidad que estaban haciendo, siento que cuando uno decreta y quiere algo con muchas ganas, las cosas pasan y por fin tuve la oportunidad de trabajar en esta historia que la verdad está bien bonita, la gente me ha recibido muy bien, es un ambiente súper sano y divertido”, afirma Rodrigo en entrevista con este medio.

Sobre el personaje que interpreta, detalla que “es noble, entró a la telenovela estando un poco avanzada, llega a cambiarle la vida al antagonista que es Raúl Coronado, mi papel es un diseñador de interiores y de imagen. Entonces, ‘Elvis’, quien es Raúl, me contrata porque quiere pertenecer a la alta sociedad y yo lo enseño a vestirse, a comportarse, cómo hablar, le decoro toda su casa. Y además hay comedia con el personaje, nos divertimos y nos la pasamos muy bien en las grabaciones”. El histrión, no había encarnado a un personaje con estas características, por lo que le guarda un especial cariño, “me gusta que la gente me pueda ver en otra faceta”.

“Un poquito tuyo” es una historia de amor que desencadena en un conflicto amoroso: “La comedia es súper complicada, porque cuando hay drama te pones a llorar o te pones intenso y ya, pero en la comedia si no tienes un tono donde debes de llevar esa escena o secuencia, pasa todo lo contrario y puedes ser hasta apático para toda la gente que está viendo ese proyecto, tienes que ser muy honesto contigo y con el personaje para dejarte llevar”.

Rodrigo ha tenido una carrera de más de 10 años en cine televisión y teatro. Ha participado en emisiones como “Capadocia”, “Paramédicos”, “Yo quisiera”, “Mujeres de negro”, “Érase una vez” y “My Life is a Telenovela”. Su incursión en el cine fue en películas como “Estrellas solitarias”, “A la mala” y “Amar y desear”, en la que fue protagonista. Además, tiene estudios de actuación por la escuela The Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en Nueva York, y la carrera de Mercadotecnia en el CECC, de la Ciudad de México.